Sparen hat eine lange Tradition

Am 30. Oktober ist Weltspartag. Doch weil dieser heuer auf einen Sonntag fällt, findet der 97. Weltspartag diesmal offiziell am 28. Oktober statt. Wer glaubt, dass Sparen in Zeiten der Inflation kein Thema ist, irrt.

Während die einen ihr Taschengeld ruck zuck verprassten und in Lollis, Brausepulver und Leckmuscheln investierten, gab es schon immer jene Kinder und Jugendlichen, die Münzen und Scheine lieber sparten. Gerne in einem Sparschwein, das um den 30. Oktober herum, dem offiziellen Weltspartag, „geschlachtet“ wurde. Der Nachwuchs, der schon in jungen Jahren mit Geld in Berührung kam, sollte, das war erklärtes Ziel der Weltspartag-Aktionen für Kinder, frühzeitig den Umgang mit Geld erlernen.