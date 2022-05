Spaß und Aktionen für Jung und Alt

Werbegemeinschaft Lengerich: Brunnenfest in der Innenstadt steigt am 18. Juni

Es darf wieder gefeiert werden. Auf viele Besucher hofft die Werbegemeinschaft Lengerich, die nach zweijähriger coronabedingter Pause am Samstag, 18. Juni, wieder zum Brunnenfest in der Innenstadt einlädt.

„Wenn man uns lässt, dann können wir das“, sagt Heike Denter schmunzelnd. Ein Blick auf die Website des Brunnenfestes, das am Samstag, 18. Juni, für Trubel in der Innenstadt sorgen soll, macht deutlich, dass sie recht hat. Nach der zweijährigen coronabedingten Pause hat die Werbegemeinschaft Lengerich das Programm für das dritte Event nach dem „Lenz“ im April und dem „Römermarkt“ Mitte Mai festgezurrt, und es kann sich sehen lassen.

Auf drei Bühnen in der Fußgängerzone werde wieder ein buntes Programm für Groß und Klein geboten, und auch die Geschäfte bieten so manch tolles Angebot, verspricht Denter als Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Offiziell eröffnet wird das Fest um 11 Uhr auf der Bühne am oberen Rathausplatz (Bühne 1) durch Bürgermeister Wilhelm Möhrke, den Vorstand der Werbegemeinschaft Lengerich und das Brunnenfest-Maskottchen „Lenni“. Bereits ab 10.30 Uhr heizt dort die „Busy Bee Big Band“, ein Ensemble der Musikschule Tecklenburger Land, dem Publikum ein. Am frühen Nachmittag nimmt die Tanzschule DanceART die Bühne in Beschlag, und auch die beliebte Knackfroschaktion wird dort durchgeführt, bevor am Abend „Final Edition“ die Schlussakkorde anstimmt.

Knackfroschaktion

Auf der Bühne am unteren Rathausplatz (Bühne 2) zeigen am späten Nachmittag die Aktiven des Tanztheaters Flamingo, was sie drauf haben, und sobald am oberen Rathausplatz die letzten Töne verklungen sind, heizt am Abend die Band „Rainbow“ den Musikfans ein.

Bühne 3 wird auf dem Bodelschwinghplatz aufgebaut und bietet den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Los geht es um 11.30 Uhr mit dem Chor Melodie, bevor am Mittag Juan Carlos Sabater und danach die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins übernehmen. Musik und/oder Tanz gibt es ab dem Nachmittag im fliegenden Bühnen-Wechsel mit der Band „Fuchs & Demar“, den Hip-Hop-Gruppen des Vereins Leopard Lengerich und der Djane Benett.

Auch abseits der drei Bühnen soll es in der gesamten Innenstadt jede Menge Programm und Aktionen geben, verspricht die Werbegemeinschaft. In der Bahnhofstraße gastiert der Kinder- und Jugendzirkus Alfredo aus Münster, und in der Münsterstraße können kleine und große Leute ihre Flohmarktstände aufbauen. Auf dem Bodelschwingh-platz lädt das Kinderkarussell der Familie Hortz die Jüngsten zum Mitfahren ein.

Genussmeile

Die Genussmeile in der Altstadt wird sicherlich ebenfalls keine Wünsche offen lassen. Davon sind die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft überzeugt. Neben zahlreichen süßen und herzhaften Köstlichkeiten lädt dort auch das Kuchenbuffet des DRK-Ortsvereins zum Schlemmen ein. Die Landjugend Lengerich lockt auf dem Rathausplatz mit ihrer beliebten Cocktailbar.

Mit im Boot beim Brunnenfest ist auch wieder der Heimatverein. Dessen Vorstand weist darauf hin, dass das Heimathaus von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen lädt der Verein zur kleinen Auszeit ein.

Die Werbegemeinschaft freut sich auf das dann dritte Großereignis dieses Jahres und hofft, dass sich am 18. Juni viele Besucher von dem abwechslungsreichen Programm und den zahlreichen Aktionen begeistern lassen.