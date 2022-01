Spätes Teilgeständnis bewahrt Angeklagten vor dem Gefängnis

Erst nach einer Verhandlungspause, in der sein Verteidiger auf ihn einwirkte, war ein 47-jähriger Lengericher, dem gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit einer Todesdrohung und Verstößen gegen ein Annäherungsverbot vorgeworfen wurde, wenigstens zu einem Teilgeständnis bereit. Dies rettete ihn davor, sofort die verhängte Gefängnisstrafe von sechs Monaten antreten zu müssen. Das Gericht setzte sie zur Bewährung aus.

Um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit einer Todesdrohung und Verstößen gegen ein verhängtes Annäherungsverbot ging es am Mittwoch in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Tecklenburg.

Daneben warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten, einem 47-jährigen Mann aus Lengerich, vor, Polizeibeamte beleidigt und bedroht zu haben. Insgesamt neun Anklagen waren in dem Verfahren zusammengeführt worden, und der Staatsanwalt betonte, viele weitere Anklagen seien wegen ihrer Ähnlichkeit mit den angeklagten Vorwürfen nach Paragraf 154 Strafprozessordnung bereits im Vorfeld vorläufig eingestellt worden.

Zwischen Januar und Mai 2021, so die Anklage, soll die schon seit Jahren problematische Situation zwischen den Eheleuten weiter eskaliert sein. Nachdem gegen den Ehemann ein gerichtliches Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen und er der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden war, begann er, die Frau zu terrorisieren. Obwohl es ihm verboten war, telefonisch Kontakt zu ihr aufzunehmen, rief er sie und die zwei gemeinsamen Kinder immer wieder an. „Dreimal habe ich meine Telefonnummer ändern lassen“, so die sichtlich mitgenommene Ehefrau im Zeugenstand. Sie berichtete von häuslicher Gewalt, Beschimpfungen, Bedrohungen und Eifersuchtsanfällen ihres damaligen Ehemannes, unter denen auch die Kinder hätten leiden müssen. Sehr emotional berichtete die Geschädigte über ihre Erlebnisse in den letzten Jahren, wobei viele Vorwürfe von ihr zeitlich nicht mehr genau zugeordnet werden konnten.

Da jeder Verstoß gegen das Annäherungsverbot als ein eigenes Vergehen behandelt werden musste, war auch für jeden Punkt ein Beweis zu führen.

Weitere Anklagepunkte konnten allerdings in der Beweisaufnahme eindeutig nachgewiesen werden, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Es gab für die Telefonate Fotobeweise und auch die – neben der Geschädigten – aufgerufenen Zeugen stärkten die Position der Staatsanwaltschaft. Die mit dem Fall befassten Beamtinnen und Beamten der Lengericher Wache konnten sich zum Teil noch sehr gut an die Einsätze erinnern: „Gefühlt hatten wir rund 20 Einsätze im Zusammenhang mit dem Angeklagten,“ erklärte eine Beamtin. Ein Kollege schilderte, wie der Beschuldigte die Polizei gleich dreimal an einem Tag in Atem hielt. Zunächst waren sie zum Arbeitsplatz der Frau gerufen worden, da er ihr dort aufgelauert hatte. Nur mit Mühe war es dort Verwandten des Mannes, der stark alkoholisiert war, gelungen, ihn vor einer Festnahme zu bewahren.

Nur Stunden später hielten die Beamten es für nötig, den Angeklagten an seinem Wohnsitz aufzusuchen, um ihm eine Gefährderansprache zu halten, da er offensichtlich gedroht hatte, seine Frau umzubringen. Am Abend erfolgte ein weiterer Einsatz, da der Mann versucht haben soll, über ein Kellerfenster in das Haus der Ehefrau einzubrechen.

Obwohl der Angeklagte erklärt hatte, dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache, behinderte er die Beweisaufnahme immer wieder mit Zwischenrufen. Damit brachte er nicht nur das Gericht, das ihm ein Ordnungsgeld androhte, gegen sich auf, er trieb auch seinen Verteidiger damit zur Verzweiflung.

„Ihnen fehlt die Einsicht in das Unrecht, was sie getan haben“, so der Staatsanwalt. Erst nach einer Verhandlungspause, in der der Verteidiger auf seinen Mandanten einwirkte, war dieser wenigstens zu einem Teilgeständnis bereit. Dies rettete ihn davor, sofort die verhängte Gefängnisstrafe von sechs Monaten antreten zu müssen. Das Gericht setzte sie zur Bewährung aus. Der Richter machte in seiner Urteilsbegründung deutlich, dass er es für nötig erachte, dem Angeklagten seine Grenzen aufzuzeigen: „Da die angeklagten Taten nur einen kleinen Ausschnitt aus einem wesentlich längeren Tatzeitraum abbilden, der offenbar noch weiter andauert, setze ich Ihnen hier ein Stoppzeichen.“ Der verurteilte Lengericher muss eine Geldbuße von 4000 Euro zahlen, und er trägt die Kosten des Verfahrens.