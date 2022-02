Spielerisch fürs Leben lernen

In der Serie „Feuer und Flamme“ berichten die Westfälischen Nachrichten in loser Folge über die Freiwillige Feuerwehr Lengerich. Vorgestellt werden darin unter anderem einzelne Abteilungen, Struktur, Organisation und Aufgaben der Wehr. Diesmal geht es um die Jugendfeuerwehr.

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr – ein Sprichwort, dass auf eine Karriere bei der Feuerwehr zwar nur bedingt zutrifft, ist doch die Mitgliedschaft in einer Kinder- oder Jugendfeuerwehr keine Voraussetzung für den Beitritt zur aktiven Wehr, der ohnehin mit einem Grundlagen-Kurs einhergeht. Von Vorteil sei es aber schon, in jungen Jahren ein gewisses Feuerwehr-Grundwissen erworben zu haben, da sind sich Björn Berlemann, Leiter der Lengericher Jugendfeuerwehr, seine Mitstreiter Peter Pris und Dennis Kjer sowie Wehrführer Thorsten Budzinski einig.

Eine Kinderfeuerwehr für Sechs- bis Zwölfjährige gebe es in Lengerich leider nicht, bedauern Berlemann und Budzinski. Schon allein, weil die räumlichen Verhältnisse im aus allen Nähten platzenden Feuerwehrgerätehaus das nicht zuließen. Damit ist die Nachwuchs-Schmiede der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich deren Jugendfeuerwehr. Offen für Zwölf- bis 18-Jährige, gehören ihr gegenwärtig elf Jugendliche an, darunter ein Mädchen. „Ein paar mehr Jugendliche dürften es schon sein“, findet Berlemann. „Die aktive Wehr braucht Nachwuchs, aber nicht alle, die 17 oder 18 sind, gehen in die aktive Wehr. Da habe ich lieber zwei mehr auf der Warteliste, als irgendwann mit zu wenig Leuten dazustehen. 14 bis 16 – das wäre schon ganz fein.“

Wegen der Corona-Pandemie war in den zurückliegenden Monaten an Übungsdienste natürlich nicht zu denken. „Die Jugendlichen sind heiß darauf, die warten darauf, dass es wieder losgehen kann“, weiß Berlemann, der selbst seit 25 Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv ist und mit den Jugendlichen über WhatsApp Kontakt hält. Normalerweise werde nach drei Probediensten, bei denen interessierte Jugendliche lediglich zugucken, alle zwei Wochen montags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr zum Übungsdienst eingeladen, der sehr abwechslungsreich zu sein scheint. Mal geht es um Fahrzeugkunde, mal um Gerätschaften, dann wieder um Vorschriften.

Zur Vermittlung der grauen Theorie seien die Wintermonate besonders geeignet, findet Björn Berlemann. Bei gutem Wetter zieht es den Feuerwehr-Nachwuchs dagegen ins Freie. „Bei schönem Wetter wollen die raus. Da fahren wir an einen See oder an den Kanal, um ein bisschen mit Wasser herumzuspritzen“, erzählt Berlemann. „Oder man bildet zwei Mannschaften und spielt Wasserfußball mit Schläuchen“, ergänzt Dennis Kjer. Manchmal werde auch einfach Fußball gespielt. Das stärke die Gruppendynamik und den Zusammenhalt. Letztlich sei es wichtig, dass die Jugendlichen einander kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr lernten etwas fürs Leben. Erste Hilfe zum Beispiel. Aber auch ihr technisches Verständnis werde geschult. Vermittelt würden zudem Tugenden wie Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit oder Disziplin, Sauberkeit und Ordnung. Wer zwei, drei Jahre im Team sei, bekomme Aufgaben angetragen, berichtet Berlemann und begründet das so: „Es hebt die Älteren mental hervor, wenn sie zum Beispiel den Kleineren mal etwas erklären.“ Es gibt Jugendsprecher und Gruppenführer, außerdem die Position des Wimpelwarts, der bei Veranstaltungen auf Kreisebene den Wimpel der Jugendfeuerwehr trägt und darauf achtet, „dass dieser gepflegt und sauber ist.“

Bei aller Disziplin hätten die Übungsabende, bei denen auch schon mal eindrucksvoll demonstriert wird, wie ein Auto aufgeschnitten wird, spielerischen Charakter. Und natürlich stehe der Spaß im Vordergrund, versichern Berlemann, Pris und Kjer, die bei ihrer Arbeit zusätzlich durch Fabian Krummacker und Benedikt Tuchen Unterstützung erfahren.

In der Zeit vor Corona seien regelmäßig über die Kreisjugendfeuerwehr Orientierungsmärsche mit Schnitzeljagden angeboten worden. Dabei habe jede Jugendfeuerwehr aus dem Kreis die Chance, sich zu platzieren.

Ein echtes Highlight sind offenbar die 24-Stunden-Dienste an einem Wochenende, die alle zwei Jahre veranstaltet werden. „Da spielen wir Berufsfeuerwehr“, erzählt Björn Berlemann. Auf der Wache würden dann Feldbetten aufgestellt, die Aktiven stellten Einsätze nach, indem sie etwa eine Ölspur aus Kakaopulver zögen, die dann von der Jungfeuerwehr abgestreut werden müsse. Fehlalarme mitten in der Nacht sorgten zusätzlich für eine möglichst realistische Einsatzatmosphäre. Und natürlich gebe es nach einer Nacht, in der an Durchschlafen nicht zu denken sei, auch ein gemeinsames Frühstück.

Alle zwei Jahre werde zudem ein Kreiszeltlager veranstaltet, an dem im Schnitt etwa 500 Kinder aus dem gesamten Kreis teilnehmen. Dieses Lager richten immer andere Wehren aus dem Kreis aus, einmal hat es aber auch auf der Insel Borkum stattgefunden. In den Ferien bietet die Lengericher Jugendfeuerwehr ihren Mitgliedern außerdem die Möglichkeit, die aktive Wehr bei Übungen zu begleiten.

Für Begeisterung unter den Jugendlichen sorge regelmäßig die Kreisalarmübung, an der sich alle Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Steinfurt beteiligen. Ausrichter sei jedes Mal eine andere Stadt. Auf Firmengeländen würden dann Gefahrens- und Schadenslagen, wie etwa ein Flugzeugabsturz über einem Industriegebiet, simuliert.

Wer Mitglied der Jugendfeuerwehr werden möchte, muss mindestens zwölf Jahre alt sein und über eine gewisse körperliche Fitness verfügen. „Klassenclowns können wir nicht gebrauchen“, stellt Thorsten Budzinski klar. Eine Ausrüstung, zu der Latzhose, Jacke, Helm und Sicherheitsschuhe gehören, wird gestellt. „Die Eltern müssen kein Geld investieren“, versichern die Jugendleiter, die mit viel Spaß bei der Sache sind und selbstverständlich Schulungen zum Thema Kinderschutz und Prävention gegen Kindeswohlgefährdung absolviert haben.

Wer der Jugendfeuerwehr beitreten möchte, kann sich unter www.feuerwehr-lengerich anmelden.