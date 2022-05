Sportlich, spaßig, spannend

Ab dem 3. Juni steht das Lengericher Sommerferienprogramm online, sodass Fahrten, Kurse und Co. gebucht werden können. Geboten wird während der sechswöchigen schulfreien Zeit eine Menge.

Ende Juni beginnen die Sommerferien und somit auch das Lengericher Sommerferienprogramm. Das Vorbereitungsteam vom Stadtjugendring hat sich einiges einfallen lassen. Unter der Federführung des Jugendzentrums sind in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Veranstaltungen organisiert worden.

„Wir haben eine Menge Aktionen geplant. Nach zwei Jahren der Einschränkungen kehren wir jetzt wieder zu einem ,normalen‘ Ferienprogramm zurück“, sagt Thomas Brümmer, Leiter des Jugendzentrums Lengerich. Unter anderem stehen nach einer Corona-Pause wieder einige Ausflüge im Programm. So geht es für Kinder in den Potts-Park und zum Ketteler Hof. Viele Jugendliche dürfte freuen, dass nach zweijähriger Pause auch wieder der Heidepark angesteuert werden soll. Für Familien ist eine Fahrt in die Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen vorgesehen.

Sportlich wird es bei Workshops an der Pumptrack-Anlage: Es gibt jeweils einen Workshop für Scooter- und BMX-Fahrer. Und natürlich dürfe der Besuch der Trampolinhalle „Upsprung“ nicht fehlen, so die Programm-Verantwortlichen. Gemeinsam mit den Jugendtreffs aus Ladbergen und Lienen finden gleich vier Aktionen statt: ein Parkour- und ein Fotografie-Workshop, es werden Stromkästen bemalt, und es findet ein Skaterworkshop statt.

Zudem macht das „Recyclingmobil“ der „Save Nature Group“ Station in Lengerich. Dann können Kinder an drei Tagen ausprobieren, wie man aus Müll ein neues Lineal herstellt. Kreativ wird es beim Kunstschmieden, Kupfertreiben und beim Skulpturenbau.

Zudem finden die „Bunten Wochen“ in der ersten und dritten Ferienwoche statt. Kinder im Grundschulalter werden täglich von 8 bis 16.30 Uhr betreut, laut Pressemitteilung wird es für sie „tolle Aktionen“ geben. Ins „Rockstar Camp“ nach Vechta geht es für Kinder von sieben bis elf Jahren vom 29. Juli bis 2. August. Anmeldungen für die „Bunten Wochen“ und das Zeltlager sind schon jetzt im Jugendzentrum Lengerich möglich.

Das Anmeldeverfahren für die weiteren Sommerferienprogramm-Angebote läuft wie folgt: Von Freitag, 3. Juni, bis Freitag, 17. Juni, soll das komplette Programm online stehen. Dort müssen sich Interessierte einmal registrieren, dann können die Veranstaltungen gebucht werden, die man gerne besuchen möchte. Die registrierten Teilnehmer bekommen ab Samstag, 18. Juni, eine E-Mail mit all ihren gebuchten Aktionen. Von Dienstag, 21. Juni, bis Freitag, 24. Juni, sind schließlich die Teilnahmegebühren bar im Jugendzentrum zu bezahlen (Lengerich-Ausweis und Bildungskarte werden akzeptiert).

Parallel können noch Aktionen online nachgebucht werden. Diese sollten dann möglichst schnell im Jugendzentrum bezahlt werden, so die Verantwortlichen. Anmeldeschluss für die einzelnen Aktionen ist immer vier Tage vor der Veranstaltung.

Alle Informationen finden sich online unter www.jz-lengerich.de.