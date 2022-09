Spritzige Arrangements

Uwe Seyfert ist in der Jazzszene wohl bestens vernetzt. Da findet er immer wieder einen Solisten, der seine Jazzbistro-Reihe um eine weitere Facette bereichern kann. Am Freitag war nun der Posaunist Martin Räpple zu Gast und verwöhnte die Jazzliebhaber mit dem warm timbrierten Klang seines Instrumentes. Nicht erst seit Craig Harris, Albert Mangelsdorff hat die Posaune im Jazz ihren festen Platz und mit dem sympathischen Martin Räpple erlebte man einen „Meister seines Fachs“. Er absolvierte den Studiengang zum Konzertexamen an der renommierten Universität der Künste in Berlin und hat neben seiner Anstellung im Symphonieorchester Osnabrück einen Lehrauftrag an der dortigen Universität. Außerdem spielt er in bekannten „Elbeblech-Ensemble“, das für seine musikalische Vielfalt und Kreativität bekannt ist. Mit Uwe Seyfert am Saxofon, Wilm Flinks am Schlagzeug, Ken Richter am E-Piano und Matthias Kleinert am Kontrabass verstand er sich an diesem Abend ohne große Worte. Bei solch exquisiten Musikern stimmte der Dialog bis ins kleinste Detail, spielte man sich die in kleine Improvisationen verpackten Ideen gleichsam zu. Leichten an Cole Porter erinnernden Swing gab es beim bekannten Jazzstandard „Night and day“ und auch bei Dizzy Gillespie’s „A Night in Tunesia“ war das Quintett stilistisch bestens zu Hause.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch