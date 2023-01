Stabwechsel in Vorbereitung

Abseits von Katastrophen, in denen das Technische Hilfswerk als Bundesbehörde zum Einsatz komme, werde die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Mitglieder kaum wahrgenommen und zu wenig wertgeschätzt, bedauerte Bürgermeister Wilhelm Möhrke, als er am ersten THW-Dienstabend des Jahres die Arbeit der Ehrenamtlichen ausdrücklich würdigte. Danke sagte auch Frank Achterholt, Leiter der THW-Regionalstelle Münster, für das ehrenamtliche Engagement, das die Ortsverbandsmitglieder auch in schwierigen Zeiten an den Tag legten. Achterholt überbrachte zugleich die Grüße des Landesbeauftragten Nicolas Hefner, den in Kürze ein Stabwechsel im Lengericher Ortsverband beschäftigen dürfte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert