Stadt Lengerich mietet Teile des Hotels Heckmann

Die Stadt mietet ab Mitte Januar Teile des ehemaligen Hotels Heckmann an der Lienener Straße an. Dort können dann, so Dirk Vietmeier, Leiter des Fachdienstes Soziales, bis zu 60 Flüchtlinge und/oder Asylbewerber untergebracht werden. Er zeigt sich „verhalten optimistisch“, dass es gelingt, auch in den kommenden Monaten nicht auf Sporthallen für die Unterbringung von Menschen zurückgreifen zu müssen.