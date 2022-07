Stadtrundgang zum Auftakt

Einen ersten Eindruck von der „Stadt mit Weitblick“ haben sich am Sonntagnachmittag bei einem Rundgang in Begleitung von Bürgermeister Wilhelm Möhrke etwa 60 Studierende sowie zehn Dozierende aus der ganzen Welt verschafft. Die Teilnehmer eines internationalen Workshops „Landschaftspark Lengerich“ sollen in dieser Woche landschaftsarchitektonische Konzepte für den „Landschaftspark Lengerich“ entwickeln.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke begrüßte die Workshop-Teilnehmer zu einem Stadtrundgang. Neben Studierenden der Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück nehmen die Universidad de Buenos Aires (Argentinien), die Tokyo NODAI (Japan), das New York City College of Technology (Vereinigte Staaten von Amerika), die Universidad Politecnica de Madrid (Spanien) und die Université de Toulouse (Frankreich) am Workshop teil.

Von der Stadtkirche aus ging es für die Gäste, die in der Tecklenburger Jugendherberge untergebracht sind und dort auch an ihren Entwürfen arbeiten werden, zunächst Richtung Alva-Skulpturenpark und von dort weiter in Richtung Osterkamps Kamp und Friedhof.

Ab heute werden sie sich in Arbeitsgruppen der Projektarbeit widmen und sich mit verschiedenen landschaftsarchitektonischen Fragestellungen auseinandersetzen.

Ursprünglich hätte der Workshop unter der Leitung der Professoren Dirk Junker und Astrid Zimmermann von der Hochschule Osnabrück und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lengerich bereits 2020 stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie habe diese Pläne zunichte gemacht, berichtet Martin Rhode vom Team Bauen, Planen und Umwelt, zuständig für die Koordination des Workshops vor Ort.

Die Projektgruppen sollen in den kommenden Tagen Konzepte für grüne Verbindungen in die Innenstadt, die Einbindung des Landschaftsparks in den Gesamtkontext zum Unesco-Geopark Terra.vita-Naturpark im Teutoburger Wald (Tecklenburg-Lengerich-Lienen) und die Verknüpfung der vorhandenen Landschaftselemente innerhalb des Landschaftsparks in den Blick nehmen.

Die Ergebnisse werden – schon wegen der Förderung – es gibt Leader-Mittel in Höhe von 20.000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – dokumentiert und am Freitag ab 18 Uhr in der Gempt-Halle der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Stadt erhofft sich laut Rhode von dem Workshop „Impulse, neue Ideen“, mit deren Umsetzung man in Zukunft beispielsweise Planungsbüros beauftragen könnte.