Stadtsieger heißt Darius Sonnenberg

Im Vorlesewettbewerb der vierten Grundschulklassen ist am Montag der Stadtsieger ermittelt worden. Sein Name: Darius Sonnenberg.

In der Stadtbücherei wurde gestern Morgen der Sieger im Vorlesewettbewerb ermittelt. Bücherei-Leiterin Kerstin Austrup (vorne links) war froh, die Bewertung einer kompetenten Jury, bestehend aus Ulrike Höhenberger-Henze (vorne rechts) Jutta Lindemann (oben rechts) und Wolfgang Berghoff (vorne, 2. von links) überlassen zu können.

„Sie haben alle super gelesen“, fand Kerstin Austrup, die am Montagmorgen heilfroh war, dass nicht sie den Stadtsieger oder die Stadtsiegerin im Vorlesewettbewerb der vierten Klassen ermitteln musste. So konnte sich die Leiterin der Stadtbücherei, in deren Räumen das Wettbewerbsfinale stattfand, bequem zurücklehnen, zuhören und genießen, als die Klassensiegerinnen und -sieger aus den Grundschulen Hohne, Intrup, Stadt und Stadtfeldmark jeweils zwei Minuten ihnen zugewiesene Textpassagen aus Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ vorlasen.