Ständchen für denEhrenvorsitzenden

Nach langer Corona-Pause haben am Freitagabend über 80 Mitglieder und Freunde des Heimatvereins am traditionellen Grillabend am Heimathaus teilgenommen. Für viele war es nach langer Zeit ein freudiges Wiedersehen.

In seiner Begrüßung äußerte der Vorsitzende Dr. Alois Thomes seine Freude, in so viele gute gelaunte und glückliche Gesichter schauen zu können. So ging es laut Pressemitteilung auch an den einzelnen Tischen oft sehr lustig zu – man hatte sich viel zu erzählen. Und so war es nicht verwunderlich, dass viele Besucher lange blieben. Selbst ein kleiner Regenschauer, bei dem man Schutz unter den Bäumen suchte, konnte der guten Stimmung nichts anhaben. Die Singgruppe unter der neuen Chorleitung von Frauke Haarlammert mit ihrem Akkordeon sorgte für musikalische Unterhaltung und lud immer wieder zum Mitsingen ein.

Ein besonderer Höhepunkt war das nachträgliche Geburtstagsständchen für den Ehrenvorsitzenden Erich Knemöller zu seinem 90. Geburtstag. Der Jubilar fühlte sich im Kreise der vielen Heimatfreundinnen und -freunde sichtlich wohl. In einer kurzen Laudatio hob Alois Thomes die besondere Heimatverbundenheit seines Amtsvorgängers hervor und fand anerkennende Worte für dessen Verdienste um den Heimatverein. Der Erwerb und Umbau des Heimathauses an der Bergstraße werde immer mit dem Namen Erich Knemöller verbunden bleiben, so der Vorsitzende. Sichtlich gerührt über den anerkennenden lang anhaltenden Beifall bedankte sich der Geehrte für das langjährige vertrauensvolle Miteinander. Er ließ es sich nicht nehmen, für alle Besucher die Grillwürstchen zu spendieren.

Nachträglich erhielt Hans-Dieter Welp, der bereits im vergangenen Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden war, als Anerkennung für seine langjährige Mitarbeit im Vorstand vom Vorsitzenden einen Präsentkorb. Für Dank und Anerkennung gebe es keine Verjährungsfrist, so Alois Thomes in Anspielung auf die einige Male wegen Corona verschobene Würdigung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Vorstand.

Zum Abschied habe es von den Besuchern viele anerkennende Worte für das kleine Fest und den unterhaltsamen Abend im weiträumigen Garten am Heimathaus gegeben, heißt es vom Heimatverein. Die Vereinsmitglieder seien froh, dass mittlerweile auch die Gruppentreffen wieder stattfinden und so langsam das normale Vereinsleben Fahrt aufnehme.