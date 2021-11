Stehender Applaus für Klangerlebnis

Musik von Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart und Arnold Schönbergist ist am Sonntagabend bei einem Konzert in der Gempt-Halle den Besuchern geboten worden. Zu Gast war die „MikroPhilharmonie EinKlang“ aus Münster. Und die heimste am Ende stehenden Applaus vom Publikum ein.

Als Einstimmung auf das Programm „Wiener Geschichten“ verstand der Dirigent des Orchesters „MikroPhilharmonie EinKlang“ aus Münster, Professor Joachim Harder, seine kurzweiligen Erläuterungen zu dem Konzert am Sonntagabend in der Gempt-Halle. Bürgermeister Wilhelm Möhrke begrüßte die Gäste und freute sich selbst auf den Hörgenuss.

Das Verbindende der drei Komponisten war die österreichische Hauptstadt Wien, wo sie wesentliche Jahre ihres Lebens verbrachten und herausragende Werke schufen. Johannes Brahms (1833 – 1897) konnte schon eine Vielzahl von Klavierkonzerten, Kammermusik oder Orchesterserenaden vorweisen, bevor er im Alter von 43 Jahren seine erste Sinfonie fertiggestellt hatte, erzählte Harder den interessierten Besuchern.

Vor 145 Jahren, im November 1876, wurde die „Sinfonie c-moll op. 68“ in Karlsruhe mit großem Erfolg uraufgeführt. 14 Jahre hatte Brahms mit Unterbrechungen daran gearbeitet. Angesichts des Titanen Ludwig von Beethoven wurde er von Selbstzweifeln geplagt. Zu dem Dirigenten Hermann Levi soll er gesagt haben: „Ich werde nie eine Symphonie komponieren! Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.“.

Er ging das Wagnis ein, konnte die übermächtige Last dennoch nicht ganz abschütteln. Verwandtschaftliche Beziehungen seien sowohl bei der Instrumentierung als auch beim metrischen Aufbau zu erkennen. Am deutlichsten träten diese im Finalsatz zutage. Reminiszenzen an Beethovens „Ode an die Freude“ aus der Neunten Sinfonie sind nicht zu überhören.

Dies habe wohl Hans von Bülow zu der überspitzten Feststellung veranlasst, Brahms‘ erste Sinfonie sei die Zehnte von Beethoven so Harder. Im Zentralmotiv ließen sich zudem Ähnlichkeiten zur „Pastorale“ von Beethoven entdecken. Es gebe also viele Berührungspunkte, doch die Ausdruckswelten unterschieden sich beträchtlich.

Tobias Haunhorst aus Münster trat als Klaviersolist auf. Er ging bei der Einführung auf das Don-Giovanni-Thema in Wolfgang Amadeus Mozarts (1756 – 1791) „Klavierkonzert d-moll KV 466“ näher ein. Während der erste und dritte Satz an Düsternis und Dramatik kaum zu überbieten sind, schlägt der Komponist im mittleren Satz (Romance) intime, lyrische Töne an. „Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt“ folgten die Stimmungsschwankungen aufeinander und loteten die Tiefe der menschlichen Seele aus.

An das Ende des Finalsatzes fügte der Pianist eine Kadenz von Christian Zacharias an, mit der er seine Virtuosität bewies. Er kann bereits auf zahlreiche Erfolge als Solist, Kammermusiker und Begleiter verweisen. In erstklassigem Verständnis mit dem Orchester brachte er die Intentionen der Komponisten auf den Punkt.

An Arnold Schönbergs (1874 – 1951) Zwölftontechnik scheiden sich mitunter die Geister der Klassikliebhaber. Die „6 kleinen Klavierstücke op. 19“ sind trotz ihrer Kürze von wenigen Minuten und der musikalischen Reduzierung von großer Eindringlichkeit. Ganz im Sinne Schönbergs trug das Orchester die Miniaturen in einem ruhigen Gestus mit längeren Pausen vor. Auch die Idee, sinfonische Werke von Kammerensembles aufführen zu lassen, stammt von dem Wiener Komponisten, der 1933 in die USA emigrierte. Dass die „Philharmonie EinKlang“ nur ein „Mikro-Orchester“ ist, schadete dem Hörvergnügen nicht, im Gegenteil. Durch die Kammerbesetzung entstünden neue Klangerlebnisse, die den Originalwerken nicht selten eine besondere Transparenz verliehen und sie klarer glänzen ließen, betonen die Musiker.

Die Besucher nahmen das Konzert mit großer Freude auf und spendeten am Ende stehenden Applaus.