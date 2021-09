Steinernes Weihnachtsgeschenk

Langsam bekommt man in der Bahnhofstraße einen Eindruck davon, wie Lengerichs sanierte Fußgängerzone in Zukunft aussehen wird. Die WN haben sich unter Passanten umgehört, was sie zu dem Großprojekt sagen.

ein, ein Schmuckstück ist die Lengericher Fußgängerzone aktuell nicht wirklich. Vor allem in der Bahnhofstraße ist der Lack ab, oder zumindest derbe angekratzt. Nun erhält er die Auffrischung, die der Aufwertung dienen soll. Wenn sich Bagger und schweres Gerät in den kommenden Wochen und Monaten langsam zurückziehen, Gerüste und Absperrungen abgebaut und das neue Straßenpflaster verlegt ist, dann dürfte einer der zentralen Punkte in der Innenstadt in einem neuen Glanz erstrahlen.

„Das wird aber auch langsam Zeit. Schauen Sie sich den alten Straßenbelag doch mal an. Überall Löcher, Kanten, Flicken. Wer soll da durchkommen, wenn er seine Einkäufe erledigen will“, blickt eine gebürtige Lengericherin, die mit ihrem Rollator an diesem Tag nur sehr langsam vorankommt, etwas ratlos drein. Schon seit Jahren habe sie Mühe, die Gempt-Apotheke an der Bahnhofstraße 13 zu erreichen. „Aber jetzt wird es ja besser. Ich hoffe, das ist bald alles fertig“, freut sich die 77-Jährige über die steinerne Erneuerung.



Sie könnte quasi zu einem Weihnachtsgeschenk für die Lengericher Bürger werden. Die Pflasterer der Firma Steinhake sind jedenfalls mit deutlichem Arbeitseifer dabei, ihren Teil zum Gelingen beizutragen. Abschnittsweise wird der alte Belag entfernt, die Straße begradigt, neues grauschimmerndes Pflaster samt zentraler Ablaufrinne verlegt. „Der erste Abschnitt muss bis Weihnachten fertig sein, der Rest bis etwa Ostern“, ist von den Arbeitern vor Ort zu hören. „Das wird nett aussehen. Das alte Pflaster war einfach abgenutzt.“

„Viel wird die Maßnahme den Kaufleuten aber auch nicht helfen. Hier gibt es viele Handyläden, Versicherungen, ein gemischtes Angebot, aber auch viele Leerstände. Ich fahre lieber nach Osnabrück, um dort einzukaufen. Hier halte ich mich selten auf“, so eine 47 Jahre alte Lengericherin. Sie freut sich über die Sanierung, „aber insgesamt wirkt das schon ziemlich traurig hier“.

„Ich komme selten hierher. Das Zentrum hat sich verschoben, wenn man an das Einkaufen denkt. Lebensmittel findet man woanders“, denkt ein Lengericher ähnlich, der sich im Fachhandel gerade mit ein paar neuen Leuchtstoffröhren eingedeckt hat. „Das Angebot auf der Bahnhofstraße ist zu speziell. Das zieht die Menschen nicht gerade an.“

Markus Meier ist da zuversichtlicher. Der 54-jährige Frührentner freut sich über frische, helle Farben und den neuen Straßenbelag. „Das wird richtig schön hier. Und die Straße ist dann wieder viel besser passierbar. Gut, den einen oder anderen Baum mehr hätte man hier pflanzen können. Aber insgesamt wird das gut aussehen“, meint Meier, der selbst früher im Straßenbau tätig war, quasi vom Fach ist und die Arbeiten an der Bahnhofstraße mit Wohlwollen beobachtet. Wie viele andere auch, die sich aktuell zwar über die eine oder andere Einschränkung ärgern, aber froh sind, wenn die Bahnhofstraße in einem neuen Glanz erstrahlt. An Weihnachten dürfte es soweit sein.