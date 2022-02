„Steingut“ bereichert den Skulpturenpark

Schwere Kunst, die hat im wahrsten Sinne des Wortes der Verein „Offensive Lengerich“ in die Stadt geholt. Es geht um die Skulptur Steingut des Mettingers Thomas M. Hartmann. Sie steht nun am Rand des Wendehammers oberhalb der Helios-Klinik.

Es bewegt sich was im Verein „Offensive Lengerich“. Ein neues Objekt für den Skulpturenpark ist in Angriff genommen worden. „Steingut“ heißt die neue Skulptur, die in den vergangenen Tagen aufgestellt wurde. Sie stammt vom Mettinger Bildhauer Thomas M. Hartmann und wurde im Jahr 2001 geschaffen.

Durch Vermittlung von Bürgermeister Wilhelm Möhrke konnte die „Offensive“ die mehrere Tonnen schwere Skulptur aus Ibbenbürener Sandstein erwerben. Bauunternehmer Frank Nietiedt transportierte die drei Stelen vom bisherigen Standort in Mettingen nach Lengerich und stellte sie am Ende der Martin-Luther-Straße, am Wendehammer oberhalb der Helios-Klinik, auf. Sie dienen dort nun quasi als Wegmarke für den Skulpturenpark.

Kleinere Restarbeiten werden in den nächsten Tagen von der „Offensive“ noch erledigt, ehe die Skulptur in Gegenwart des Künstlers offiziell übergeben wird. Die Skulptur besteht aus drei Stelen mit aufgesetzten Häusern unterschiedlicher Maße. In jeder Stele befindet sich ein Zylinderschloss. „Die Stelen lassen unterschiedliche Interpretationen zu. Sie verkörpern das Archaische, Ungestaltete, Triebhafte. Wenn man den Schlüssel gefunden hat, kann man zu den Häusern gelangen, die das Rationale repräsentieren. Auch hier ist die Erkenntnis unsicher, was durch die unterschiedlichen (falschen) Masse der Häuser ausgedrückt wird. Letztendlich ist jede Vernunft ungewiss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Offensive.