Bestandsaufnahme: Messerangriffe im Münsterland

Die Statistik sagt, dass in NRW die Zahl der Messerattacken in den vergangenen Jahren gesunken ist.

„Was ist nur los in Lengerich?“, „Unfassbar!!!! Schon wieder hier in Lengerich!!!“, „Mal wieder ein Messer? Also wieder soooo ein ‚Einzelfall‘“. Kommentare wie diese aus den Sozialen Netzwerken zeigen, dass der tödliche Angriff, der sich am Montag auf dem Hullmanns Damm ereignet hat, bei den Menschen Spuren hinterlässt. Kaum hat der Prozess gegen den Mann ein Ende gefunden, der vor rund sieben Monaten den Tankstellenpächter von der Tecklenburger Straße erstochen hat, stirbt in Lengerich erneut ein Mensch durch ein Messer.