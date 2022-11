Stimmig bis ins kleinste Detail

Die Osnabrücker Konsession Big Band war am Freitagabend im Gempt-Bistro zu Gast und überzeugte mit Jazz- Standards, aber auch mit einer Hommage an den kürzlich verstorbenen Chick Corea.

Seit vielen Jahren gehört die Osnabrücker Konsession Big Band zu den Stammgästen der von Uwe Seyfert mit Akribie, Fachkenntnis und ganz viel Engagement betreuten Reihe der Jazzkonzerte im Gempt-Bistro. Dementsprechend groß war die Resonanz bei den Jazzliebhabern am Freitag. „Freie“ Plätze waren an diesem Abend Mangelware im Bistro. Die Big Band war diesmal allerdings ohne ihren erkrankten Altsaxofonisten angereist. Aber Uwe Seyfert sprang da kurzerhand ein. Sein eigenes Repertoire ist ja „groß“ genug, so dass er sich harmonisch in den farbenreichen Ensembleklang einbringen konnte.