Stolpersteine wieder sichtbar gemacht

Nachdem sie sich im Geschichtskurs mit dem Schicksal der Lengericher Juden beschäftigt hatten, beschlossen die Zehntklässler der Bodelschwingh-Realschule, die Stolpersteine in der Stadt zu reinigen, wieder sichtbar zu machen und so wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

Ginge es nach einem Passanten, müsste neben den auf Hochglanz polierten Stolpersteinen auf dem Rathausplatz sofort eine Kerze angezündet werden. Zur Erinnerung an Lina und Otto Albersheim, die ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Römer bewohnten, das 1938, in der Reichspogromnacht, vom Mob geplündert und anschließend in Brand gesetzt wurde. „Streichhölzer habe ich dabei“, bietet der Mann seine Unterstützung an.

Doch die Zehntklässler der Bodelschwingh-Realschule, die die Steine mit verdünntem Essigreiniger und weichen Tüchern bearbeitet haben, möchten keine Kerze aufstellen. Ihnen geht es darum, die Stolpersteine, die durch Umwelteinflüsse dunkel und manchmal auch unleserlich werden, wieder sichtbar zu machen und ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

Nachdem sie im Geschichtskurs mit den Schülern der 10a und 10b über die Judenverfolgung und das Schicksal der Lengericher Juden gesprochen habe, hätten die Schüler überlegt, selbst einen Stolperstein zu verlegen, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, erzählt Geschichtslehrerin Melanie Reinköster. Weil es bei der gemeinnützigen „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“, die sich um die Organisation und Ausführung der Stolperstein-Verlegungen kümmert, vor September nächsten Jahres keine freien Termine für Verlegungen gebe, die Schüler und Schülerinnen aber schon im Sommer ihren Schulabschluss machten, hätten sie selbst vorgeschlagen, die bereits verlegten Steine in der Stadt zu reinigen.

Poliert wurden der Stolperstein in der Münsterstraße 23, einst Standort der Synagoge, die am 10. November 1938 zerstört wurde, fünf Steine, die in der Bahnhofstraße an das Schicksal der Familie Mildenberg erinnern, und die Steine für Lina Albersheim und ihren Sohn Otto, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verhaftet und anschließend deportiert worden waren. Otto Albersheim wurde im Konzentrationslager Buchenwald ermordet. Über das Schicksal seiner Mutter ist lediglich bekannt, dass sie „Richtung Osten“ deportiert und schließlich ermordet worden ist.