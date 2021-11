Störenfriede im Visier

Weil es immer wieder Beschwerden von Anwohnern gab, sind im Juli im Bereich der Pumptrack-Anlage an der Margarethenstraße Überwachungskameras installiert worden, die auch Teile des angrenzenden Schulhofes und der benachbarten Sportflächen erfassen. Vor zwei Jahren hatten sich die Verantwortlichen in einem vergleichbaren Fall noch gegen den Einsatz solcher Kameras ausgesprochen. Aufgrund rechtlicher Bedenken.

Die Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche ist ein sensibles Thema. 2019 gab es in Lengerich bereits eine Diskussion darüber, als es auf dem Gelände der Bodelschwingh-Realschule mehrere Einbrüche und Fälle von Vandalismus gegeben hatte. Schlussendlich entschieden sich die Verantwortlichen aufgrund rechtlicher Bedenken gegen den Einsatz. Anders fiel die Entscheidung in einem anderen Fall aus.

Seit Anfang Juli sind im Bereich der Pumptrack-Anlage an der Margarethenstraße drei Kameras installiert, die auch Teile des angrenzenden Schulhofs und der Sportflächen in direkter Nachbarschaft erfassen. Mit ein Grund für die Maßnahme sind wiederkehrende Beschwerden von Bürgern, die dort wohnen, über die Situation im Umfeld der Pumptrackanlage.

Die Anlieger seien ebenso wie Vertreter der Ratsfraktionen und des Jugendbeirats im Frühjahr in die Entscheidung eingebunden worden, berichten Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt, und Ludger Dierkes, Fachdienstleiter Zentrale Dienste.

Die beiden leitenden Mitarbeiter der Verwaltung betonen einerseits, dass es auch schon vor Inbetriebnahme der Anlage im Sommer 2020 immer wieder einmal Vorfälle negativer Art auf dem Areal gegeben habe. Andererseits sei es natürlich so, dass nun mehr Jugendliche und junge Erwachsene an die Margarethenstraße kämen als zuvor. Das habe man mit dem Pumptrack-Bau ja auch bewirken wollen.

Dierkes sagt, aus der Zahl der erfassten Straftaten ergebe sich, dass die Örtlichkeit im Vergleich mit ähnlichen Standorten in der Stadt nicht besonders auffällig sei. Und das, obwohl die Polizei, die bei dem Thema ebenfalls immer wieder mit am Tisch sitze, „nachts sehr intensiv“ kontrolliert habe.

Der Fachdienstleiter stellt aber auch fest, dass die Verwaltung die Sorgen der Anlieger ernst nehme, wenn es etwa um „unangenehme Gesprächssituationen“ oder Lärm gehe.

Die Überwachungskameras laufen nach Angaben der Stadt dann, wenn das Betreten des Bereichs untersagt ist, also vorwiegend nachts. Die Aufzeichnungen seien 72 Stunden verfügbar, so Lammert und Dierkes.

Die Zwischenbilanz nach rund vier Monaten: Es gab einen Vorfall, den Anwohner gemeldet hatten. Rollerfahrer waren nachts über die Pumptrack-Anlage gefahren. Die Auswertung der Bilder habe bei der Ermittlung der Personen nicht helfen können, da die Kennzeichen der Roller nicht zu erkennen gewesen seien, konstatieren Dierkes und Lammert.

Zu den Fragen, was den Bereich rund um die Pumptrack-Anlage von der Bodelschwingh-Realschule unterscheide und warum somit der Einsatz von Überwachungstechnik rechtlich anders zu bewerten sei, erklärt Frank Lammert, dass im Fall der Realschule ausschließlich das Schulhofgelände im Fokus gestanden habe, nun aber Freizeitflächen hinzukämen, die von jedermann genutzt werden könnten. Ludger Dierkes ergänzt, dass die Stadt mit der Maßnahme ihr Hausrecht ausübe. Und beide betonen, es handele sich um eine von mehreren Maßnahmen, um das Geschehen an dem beliebten Treffpunkt so gut es gehe in geordnete Bahnen zu lenken und zu halten.

Hoffnung setzen sie nicht zuletzt darauf, dass sich einiges entzerren und dadurch verbessern könnte, wenn der Gesamtschul-Neubau im kommenden Sommer fertiggestellt sein wird. Dessen Außengelände werde für junge Menschen ebenfalls sehr attraktiv gestaltet und dürfte somit zu einem weiteren Treffpunkt werden, prognostizieren Dierkes und Lammert.