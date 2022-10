Fußgängerbrücke in Hohne: Studie lässt auf sich warten

Lengerich

Entwickelt sich die Frage, ob es für die im März 2019 abgerissene Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Hohne einen Ersatz gibt, zu einer unendlichen Geschichte? Zumindest stockt der Entscheidungsprozess offenkundig erheblich. So ist zwar Geld für eine Machbarkeitsstudie da, doch in Auftrag gegeben worden ist die bislang nicht.

Von Paul Meyer zu Brickwedde