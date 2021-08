SWL: Millionen-Projekt im Plan

Gut einen Monat nach dem offiziellen ersten Spatenstich gehen die Arbeiten am neuen Wärmenetz der Stadtwerke Lengerich (SWL), das unter anderem im ersten Schritt die neue Gesamtschule, das Gymnasium, die Dreifachsporthalle, die Volkshochschule sowie das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke zukünftig mit Wärme versorgt, gut voran.

Dabei waren die Arbeiten an dem rund 1000 Meter langen Wärmenetz gleich zu Beginn aufgrund starker Regenfälle ins Stocken geraten und hatten zusätzlich Aufwand produziert. „In unseren Rohrgräben hätte man schwimmen gehen können“, beschreibt Martin Kattmann, Leiter Planung und Bau bei der SWL, die Situation. Gemeinsam mit dem Tiefbauunternehmen habe man auf die Situation reagiert und eine zusätzliche Baukolonne engagiert. „Wir sind jetzt wieder im Zeitplan und optimistisch, zum Ende der Sommerferien die Arbeiten auf dem Schulgelände abgeschlossen zu haben, so dass keine Beeinträchtigungen des Schulbetriebes am Gymnasium auftreten“, nennt Kattmann ein weiteres Etappenziel.

Das Wärmenetz wird in einer sogenannten Doppelrohrtechnik verlegt. Diese Technik sei sehr energieeffizient, erfordere aber ein hohes Können in der Schweißtechnik, da die Stahlrohre eng aneinander liegen und die vorhandene Isolierung nicht beschädigt werden darf, so die SWL. „Wir sind froh, für diese Arbeit die richtigen Spezialisten gewonnen haben“, betont Martin Kattman und richtet den Blick nach vorn. „Unser Ziel ist, die Gesamtschule als ersten Abnehmer noch in diesem Jahr mit Wärme zu versorgen.“

Nach Anschluss aller vorgesehenen Gebäude wird das Investitionsvolumen der SWL bei rund 1,6 Millionen Euro liegen. Für die Energieversorgung sollen unter anderem Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zur Produktion von Wärme und Strom, Wärmepumpen und Photovoltaik zum Einsatz kommen.