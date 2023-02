Lengerich

Von Anwar Yousofi

Anwar Yousofi stammt aus Afghanistan und lebt seit März vergangenen Jahres in Lengerich. Woche für Woche berichtet er, was er in der neuen Heimat erlebt, was ihn überrascht und verblüfft. Die Situation der Frauen und Mädchen in seiner afghanischen Heimat beschäftigte unseren Kolumnisten in dieser Woche wieder einmal stark. Frauen und Mädchen unter dem Taliban-Regime leiden zu sehen, tut weh.