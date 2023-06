Tankstellenpächter erstochen – Prozessauftakt gegen 44-Jährigen

Es war eine Tat, die ganz Lengerich und Umgebung in Schockstarre versetzte: Am 30. November 2022 stach ein 44-jähriger Mann in einer Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße mehrfach mit einem Messer auf den dortigen Pächter ein. Der Beschuldigte wurde vor Ort gefasst, der Geschädigte zunächst in die Helios-Klinik nach Lengerich, später nach Osnabrück gebracht. Dort verstarb er zwei Tage nach der Tat an den Folgen seiner Verletzungen. Am Donnerstag (1. Juni) fand der Prozessauftakt am Landgericht in Münster statt.

Da die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt nicht steuerungsfähig war, handelt es sich hierbei um ein sogenanntes „Sicherungsverfahren“. Es wird die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus beantragt.

Die Anklage für den 44-jährigen Mann, der gebürtig aus der Türkei kommt, lautet Totschlag. Zum Auftakt des Verfahrens vor der zweiten Großen Strafkammer ließ sich der Beschuldigte ein, erste Zeugen sagten aus und die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung wurden eingesehen.

Zeugin macht Polizisten aufmerksam

Laut bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte mit einem Messer den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und die Kassiererin hinter dem Verkaufstresen bedrängt haben. Daraufhin soll der Tankstellenpächter, ein 54-jähriger Mann, zur Hilfe geeilt sein. Der Beschuldigte stach auf den Lengericher achtmal mit einem Messer ein. Dies belegen auch die Aufnahmen der Videoüberwachung. Zufällig war zum Tatzeitpunkt ein Polizist im Streifenwagen vor Ort, der von einer Zeugin herbeigerufen wurde. In der Folge kam es zum Schusswaffengebrauch, wenige Minuten später trafen Rettungskräfte und Polizei ein.

Ein Arzt, der am Donnerstag als Zeuge aussagte, erklärte, dass aufgrund mehrfacher Einstiche die Überlebenschancen des Mannes bereits kurz nach der Tat nur noch sehr gering gewesen seien. Am Tatort wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von 16 Zentimetern gefunden, Bildaufnahmen zeigten den verwüsteten Verkaufsraum und den blutverschmierten Boden. Die Tat soll sich gegen 11.25 Uhr ereignet haben, der Beschuldigte kann sich nach eigenen Angaben an nichts erinnern.

Widersprüchliche Aussagen vor Gericht

Auch die Einsicht der Video- und Bildaufnahmen führten nicht dazu, dass er die Tat eingestand. Vor Gericht verstrickte sich der geschiedene Familienvater einer Tochter, der in den vergangenen Jahren bei einer Fast-Food-Kette in Lengerich gearbeitet hatte, in widersprüchliche Aussagen, etwa zu seinem Lebenslauf. Darüber hinaus behauptete er im „Auftrag des Teufels und der Hexe“ gehandelt zu haben. Derlei Auskünfte lassen auf die attestierte schizophrene Psychose schließen. Bis zum Prozessauftakt war der 44-Jährige in der LWL-Klinik in Dortmund untergebracht. Auch in Lengerich war er – unter anderem bei der dortigen LWL-Klinik – in Behandlung und zeitweise medikamentös eingestellt.

Die rechtsmedizinische Gutachterin stellte bei der Obduktion des Opfers acht Messerstiche, von denen besonders die im Bereich der Brust zu massiven Blutverlust geführt hätten, fest. Dies habe zu einem nicht mehr beherrschbaren Organversagen geführt. Darüber hinaus wurde der Pächter im Eifer des Gefechts durch Schüsse des Polizisten dreimal getroffen, laut Gutachterin seien diese aber nicht die Todesursache gewesen. Auch der Beschuldigte wurde mehrfach von dem Polizisten getroffen, bis heute kann er etwa seine linke Hand nicht bewegen.

Im Saal waren auch einige Angehörige des Verstorbenen, die zwischenzeitlich den Raum verließen. Generell hatte die Tat für viele Anteilnahmen und Bekundungen in den sozialen Medien, auf dem Tankstellengelände und dem Trauergottesdienst geführt. Insgesamt sind vier Verhandlungstage angesetzt, der Prozess wird am 5. Juni fortgesetzt.