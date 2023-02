Tante Emma ist umgezogen

Fünfeinhalb Jahre lang hatte Jenny Kolkmanns Boutique„ "Tante Emma"“ mit angegliedertem Fotostudio ihren Sitz in der Bahnhofstraße. Jetzt ist sie umgezogen. In die Altstadt.

Kleine Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel und weitere Artikel des täglichen Bedarfs anboten und meist so klein waren, dass nur eine Person darin arbeitete, die sich viel Zeit für die persönliche Beratung und manchen Schnack mit der Kundschaft nahm, firmierten in den Nachkriegsjahren unter dem Namen „Tante-Emma-Laden“. Bei „Tante Emma“ konnten die Kunden anschreiben lassen, „Tante Emma“ brachte auf Wunsch die Einkäufe nach Hause, Kinder bekamen an der Kasse ein Bonbon oder einen Lolli mit Kirschgeschmack geschenkt. Im Zeitalter der Discounter, Supermärkte und Kaufhäuser verschwanden, abgesehen von wenigen der Lebensmittelnahversorgung dienenden Dorfläden, die meisten klassischen Tante-Emma-Läden.