Teile der Lengericher Innenstadt evakuiert

In Lengerich musste heute Mittag ein Teil der Innenstadt evakuiert werden. Der Grund: Ein Bagger hatte eine Gasleitung beschädigt.

Die Fußgängerzone in Lengerich wird derzeit saniert. Während der Arbeiten hat heute ein Bagger eine Gasleitung beschädigt – mit gravierenden Folgen.

Weil bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden ist, musste am Mittwochmittag ein Teil der Lengericher Fußgängerzone vorübergehend gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei evakuierten in der Altstadt Bewohner sowie Beschäftigte und Kunden von Geschäften.

Die Einsatzmitteilung erreichte die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr. „Wir konnten das Zischen sogar bis zur Wache hören“, schilderte Einsatzleiter Björn Schilling die ersten Eindrücke. Wie sich einige hundert Meter entfernt herausstellte, war bei den Sanierungsarbeiten in der Altstadt eine Hochdruckleitung, die etwa 30 bis 40 Zentimeter unter dem Pflaster sitzt, vom Bagger getroffen worden.

Weiträumige Absperrung

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten den betroffenen Bereich – der Vorfall ereignete sich direkt vor der Gerry-Weber-Filiale – weiträumig ab. Am Römer , am Bodelschwinghplatz und am neuen evangelischen Gemeinde wurden die Zugänge zur Altstadt gesperrt. Zudem wurden die Fußwege von der Wielandstraße zur Altstadt dicht gemacht.

Parallel wurden die Bewohner der im gesperrten Bereich gelegenen Häuser sowie die Beschäftigten und Kunden der dort ansässigen Geschäfte evakuiert. Um wie viele Personen es sich handelte, konnte Björn Schilling nicht mitteilen. Er lobte aber die Kooperationsbereitschaft der Betroffenen.

Explosionsgefahr

Erschwert wurde die Arbeit der Einsatzkräfte durch die Explosionsgefahr. Zwar, so Schilling weiter, habe der Wind eine positive Wirkung gehabt, weil sich das ausgetretene Gas dadurch schnell verflüchtigen konnte. Das hätten auch Messungen ergeben. Dennoch sei der Einsatz von Handys und Funkgeräten tabu gewesen, um jegliche Zündquellen von der defekten Leitung fernzuhalten. Die Feuerwehr musste somit Melder in dem weitläufigen betroffenen Gebiet einsetzen.

Mitarbeitern der Stadtwerke Lengerich gelang es dann, das betroffene Leitungsstück vom Netz zu nehmen. Wie Johannes Beckering, Sprecher des kommunalen Energieversorgers mitteilte, hätten dennoch weiter alle Kunden mit Gas versorgt werden können. Er kündigte am frühen Nachmittag an, dass die beschädigte Leitung noch im Laufe des Mittwochs repariert werden sollte.

Die Sperrung der Altstadt wurde gegen 13.15 Uhr aufgehoben.