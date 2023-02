Teilnehmer sollen Schals und Tücher mitbringen

Die Osnabrücker Friedensinitiative und das Friedensforum Münster planen, wie berichtet, am 24. Februar, dem Tag, an dem vor einem Jahr der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, eine 50 Kilometer lange Menschenkette zwischen den Friedensstädten Münster und Osnabrück unter dem Motto „Peace Now !“ Dabei möchten die Verantwortlichen an das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens in diesem Jahr anknüpfen, wie Bürgermeister Wilhelm Möhrke Anfang der Woche während der Ratssitzung berichtete.

