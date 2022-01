Testen und trainieren scheint zu funktionieren

Der Jahreswechsel ist für Fitnessstudios eine wichtige Zeit. Denn dann starten viele neue Mitglieder mit dem Training. So war es vor Corona. Und jetzt, wie wirken sich die Pandemie und 2Gplus aus? Die WN haben sich in Lengerich umgehört.

Beginnt ein neues Jahr, ist der Andrang in Fitnessstudios immer besonders groß. So war es zumindest in Vor-Corona-Zeiten. Doch nun hat die Pandemie das Kommando übernommen und es gilt inzwischen auch in diesem Bereich die 2Gplus-Regel. Wie groß ist angesichts dessen in Lengerich die Lust, die Muskeln spielen zu lassen und Kondition zu bolzen?

Lengerichs Mitglieder-stärkster Sportverein, der TV Lengerich, verfügt in seinem Sport- und Gesundheitszen-trum über ein großes Fitnessstudio. Und das, sagt Silke Bauer vom TVL, sei „gut besucht“. Was sie allerdings selbst überrascht, wie die Koordinatorin der Geschäftsstelle einräumt. „Ich habe schon mit einem Rückgang gerechnet.“ Unter denen, die auf dem Laufband sind oder Hanteln stemmen, scheinen zudem eine Menge Leute zu sein, die sich für 2022 mehr Bewegung und Sport verschrieben haben. „Wir haben ganz, ganz viele Neuanmeldungen“, bilanziert Bauer zum Jahresanfang. Die Frage, die sie sich stellt, ist, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Sollte es etwa Erleichterungen für Geboosterte geben?

Mit ähnlichen Fragen sieht man sich auch beim Iron Bear an der Ringeler Straße konfrontiert. Von dort heißt es, dass die bisherigen Mitglieder wie gewohnt zum Training kämen. Manche fünf- bis sechs Mal pro Woche. Die Testpflicht wirke sich somit offenbar nicht negativ aus – was auch damit zusammenhängen könnte, dass seit Kurzem direkt vor der Tür eine Teststation eröffnet hat. Somit ist die Sache mit dem Negativ-Nachweis schnell und einfach zu erledigen. Allerdings klagen die Verantwortlichen über einen massiven Einbruch bei den Neuverträgen. In der Vergangenheit sei es üblich gewesen, im Dezember/Januar etwa 30 abzuschließen, jetzt seien es vielleicht drei. Ein Einbruch also um 90 Prozent. Die Hoffnung: Dass das jetzt Versäumte im Laufe des Frühjahrs nachgeholt wird, wenn mit Blick auf den Sommerurlaub der Körper in Form gebracht werden soll.

Das Coma (Center of Martial Arts) nimmt im Vergleich zum TVL und zu Iron Bear eine Sonderstellung ein, da an der Adresse Osnabrücker Straße 6 nicht der klassische Fitnesssport geboten wird, sondern der Schwerpunkt auf dem Kampfsport liegt. Inhaber Jens Schniedenharn sagt, dass sich die Klientel daher auch etwas unterscheide. Positiv vermerkt er, dass die Kurse im Coma „gut, teilweise sogar ausgebucht“ seien und bei den neuen Mitgliedern ein ähnliches Niveau erreicht werde wie vor Corona. Die negativen Auswirkungen durch 2Gplus würden bislang nur jene Mitglieder treffen, die nicht geimpft seien. „Das sind aber nur ein paar.“ Da könne der Vertrag dann bei Bedarf ruhen, so Schniederharn. Bei den anderen sei es so, dass die sich anscheinend nicht an der Testpflicht stören. „Die meisten sind froh, dass sie was machen können.“

Nun hofft Schniederharn, dass es nicht zu weiteren Verschärfungen kommt. Denn ein Lockdown mit Schließung, wie es ihn bereits gab, bedeute den Verlust vieler Mitglieder und gehe an die Substanz. Das Coma habe deshalb seinen zweiten Standort in Glandorf bereits schließen müssen.