Therapiehund vergiftet

„Da haben wir unseren Fritz begraben“, deutet Manfred Kaessler auf eine kleine Grabstätte, die von einer Blumenschale geschmückt wird. „Er war schließlich ein Familienmitglied“, bemerkt der Rentner aus Hohne traurig. Am Samstag vor einer Woche sei Fritz „im Kreis der Familie eingeschlafen“, erzählt er mit Blick auf eine Handy-Aufnahme, die den kleinen Hund zeigt. Nach zwei qualvollen Wochen, in denen er zunächst nicht fressen wollte und später (Blut) erbrach. Nach Aussage des Tierarztes ist der zehn Jahre alte King Charles Spaniel vergiftet worden. Rattengift könne allerdings als Todesursache ausgeschlossen werden. Irgendwo auf einem der Fußwege, die rund um den „Elefanten-Spielplatz“ und den „Spinnen-Spielplatz“ führen, müsse Fritz, der nie angeleint werden musste, weil er bei Fuß lief, in einem unbeobachteten Moment einen Giftköder aufgenommen haben, ist Manfred Kaessler überzeugt.

