THW lädt Familien zum Info-Abend ein

Werbung in eigener Sache macht am Freitag, 6. August, der THW-Ortsverband Lengerich. Es wird zu einem Informationsabend für Familien eingeladen, um über die Arbeit des Technischen Hilfswerkes aufzuklären und das Interesse für eine Mitarbeit zu wecken.

Die Geräte, insbesondere die Pumpen, sind längst wieder einsatzbereit. Nach der Hilfe, die er im Rahmen der Hochwasserkatastrophe im Raum Eifel und Ahr geleistet hat, lädt der THW-Ortsverband am Freitag, 6. August, von 18.30 bis 19.30 Uhr zu einem Familien-Infoabend ein.

„Wir wollen allen Interessierten einen Einblick in unsere Hilfsmöglichkeiten geben“, erläutert Karsten Grundmeier den Hintergrund dieses Angebots. Dabei soll es ausdrücklich nicht beim Anschauen bleiben. Einige Gerätschaften dürfen an diesem Abend ausprobiert werden. Beispielsweise ein Luftdruckkissen, mit dem Fahrzeuge angehoben werden können. „Oder man kann mit einem Hydraulikgreifer Tennisbälle von einem Pylon auf einen anderen legen“, nennt der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks eine andere Möglichkeit, seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

Präsentiert wird vom Ortsverband die gesamte Fahrzeugpalette, inklusive der Pumpen. Mit einer Leistung von 5000 Litern in der Minute ist die „Hannibal“ wohl das beeindruckendste Gerät aus diesem Sektor. Das letzte Mitglied des Ortsverbandes ist am vergangenen Sonntag aus dem Krisengebiet zurückgekommen. „Der Kollege war dort noch im mobilen Führungsstab der Bezirksregierung eingesetzt“, nennt Karsten Grundmeier den Hintergrund.

Am Freitagabend hofft er auf viele interessierte Familien. „Wir haben nicht nur für Männer etwas zu bieten“, verweist er beispielsweise auf die Jugendgruppe des Ortsverbandes, die aktuell 17 Mitglieder zählt. Und unter den Aktiven sind schon seit Jahren Frauen, die ebenso eingesetzt werden wie Männer. „Wer mehr über uns wissen will, kann uns am Freitag fragen oder einfach mal am Montag darauf bei unserem Dienstabend reinschauen“, hofft der Ortsbeauftragte auf viele Neugierige.