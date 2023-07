Tiere einfach vor der Tür abgestellt

„So geht es definitiv nicht.“ Für Verärgerung hat bei Tierheimleiterin Cornelia Backhaus ein Vorfall gesorgt, der sich am Montagnachmittag ereignet hat. Unbekannte stellten zwischen 15 und 16 Uhr vor der Einrichtung am Setteler Damm eine Box ab, in der sich eine Katzenmutter und ihre vier Jungen befanden.

Nun hofft das Team des Tierheims, dass jemand Hinweise geben kann, wer die Transportbox dort zurückgelassen hat. Zu der Zeit seien viele Menschen im Tierheim und der Parkplatz voll gewesen, so Backhaus. „Wir können nachvollziehen, dass es Notsituationen gibt, in denen man nicht mehr weiß, wohin mit seinen Tieren. Es macht aber gar keinen Sinn, dem Tierheim Tiere vor die Tür zu stellen, die dann nicht untergebracht werden können“, sagt die Leiterin.

Wer ein Tier abgeben will, wird gebeten, sich per E-Mail oder Telefon anzumelden. Wenn jemand, wie in diesem Fall, bereits vor dem Tierheim steht, sollte im Büro vorgesprochen werden. „Es können nicht alle Tiere aufgenommen und alle Probleme gelöst werden. Das Tierheim ist aber bemüht, zu helfen, wo es geht“, versichert Backhaus.

Die Kitten und ihre Mutter seien inzwischen entfloh, entwurmt und geimpft worden. Für sie, wie für rund 50 bis 60 weitere Samtpfoten, werde nun ein neues Zuhause gesucht. Interessenten können sich ebenfalls per E-Mail ans Tierheim wenden (info@tierheim-lengerich.de).

Für die unbekannten Besucher vom Montag hat Backhaus übrigens noch einen weiteren Hinweis: Die Katzen seien im Ein- und Ausgangsbereich der Hunde abgestellt worden. Auch das, so die Tierheimleiterin, sei „nicht sinnvoll“.