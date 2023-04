Tödlicher Messerangriff: Ist 43-Jähriger schuldunfähig?

Die Staatsanwaltschaft Münster hat gegen einen 43-jährigen Lengericher wegen des Verdachts des Totschlags eine sogenannte Antragsschrift im Sicherungsverfahren bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster erhoben. Beschuldigt wird er wegen des Angriffs auf einen Tankstellenpächter am 30. November vergangenen Jahres. Der 54-Jährige war wenige Tage nach der Attacke mit einem Messer seinen Verletzungen erlegen. Die Tat und der Tod des Mannes hatten in Lengerich große Bestürzung und Anteilnahme hervorgerufen.

Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilt, soll der 43-Jährige das von ihm mitgeführte Küchenmesser bereits sichtbar in der rechten Hand des nach unten hängenden Armes gehalten haben, als er den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße betrat. Dann soll er direkt hinter den Verkaufstresen gegangen, „Keine Angst“ gerufen und zudem unverständlich schreiend die dort stehende Kassiererin bedrängt haben. Eine konkrete Forderung, zum Beispiel nach Geld oder Wertgegenständen, soll der Beschuldigte dabei nicht ausgesprochen haben.

43-Jähriger stach auf Tankstellenpächter ein

Der Tankstellenpächter wurde auf das Geschehen aufmerksam und versuchte

den Beschuldigten aus dem Verkaufsraum zu schieben. Als er dabei den Beschuldigten von hinten umfasste, soll der 43-Jährige begonnen haben, mit dem Messer auf den Tankstellenpächter einzustechen. Selbst als der 54-Jährige zu Boden gefallen war, soll der Beschuldigte ihn weiter angegriffen haben.

Ein zufällig an der Tankstelle anwesender Polizist versuchte die Auseinandersetzung zu beenden, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit. „Doch weder die verbalen Aufforderungen an den Beschuldigten, das Messer wegzuwerfen, noch der Einsatz von Pfefferspray und auch nicht die nach vorheriger Androhung zuletzt erfolgten Schussabgaben aus der Dienstwaffe bewirkten, dass der Beschuldigte von dem Getöteten abließ.“ Letztlich soll der Pächter den Beschuldigten von sich weggestoßen haben.

Der Getötete erlitt mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich, an deren Folgen er am 2. Dezember verstarb. Der Beschuldigte trug mehrere Schussverletzungen davon; er überlebte durch die laut Staatsanwaltschaft „unverzüglichen notärztlichen und nachfolgenden intensivmedizinischen Versorgungen“.

Beschuldigter leidet unter psychischer Erkrankung

Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der durchgeführten Ermittlungen und basierend auf sachverständiger Einschätzung nun davon aus, dass sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in einer akuten Phase einer bereits seit Jahren bestehenden psychischen Erkrankung befand und daher schuldunfähig gewesen sein könnte. Da der – derzeit in einer forensischen Klinik einstweilig untergebrachte - Beschuldigte wegen seiner Erkrankung und ohne eine entsprechende Behandlung für die Allgemeinheit gefährlich sei, könnte das Landgericht in dem Sicherungsverfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Klinik anordnen.

Der Beschuldigte habe sich während des Ermittlungsverfahrens zum Tatvorwurf

- möglicherweise auch krankheitsbedingt - nicht konkret geäußert, so Martin Botzenhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, der zudem betont, dass für den 43-Jährigen bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Zu „verfahrensrelevanten Vorkommnissen“ unter Beteiligung des nicht vorbestraften Beschuldigten sei es auf dem Tankstellengelände vor dem 30. November nicht gekommen.

Das Landgericht hat jetzt über die Eröffnung des Sicherungsverfahrens zu entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft Münster hat nach eigenen Angaben von Amts wegen auch den Schusswaffengebrauch des Polizeibeamten geprüft. Da dieser Einsatz rechtmäßig gewesen sei, sei gegen den Polizeibeamten nicht ermittelt worden.