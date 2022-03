Toilette gehört zur Basisversorgung

Um sich eine selbstreinigende Toilette am Bahnhof leisten zu können, möchten die Lengericher Kommunalpolitiker an anderer Stelle sparen. Die Gestaltung des Stadion-Vorplatzes soll in abgespeckter Form erfolgen.

Trotz vergleichsweise hoher Bau- und Investitionskosten hätten die Lengericher Kommunalpolitiker am künftigen Bahnhaltepunkt gerne ein „stilles Örtchen“. An einem Bahnhof, so der Tenor im Ausschuss für Planung und Umwelt am Donnerstagabend, könne man eine Basisversorgung erwarten und dazu gehöre eben auch eine Toilette.