Tradition bewahren und moderne Anforderungen erfüllen

Oliver Lotz ist Tischlermeister und als solcher in den Familienbetrieb eingestiegen. Der junge Mann bringt viele gute Ideen mit, die nun nach und nach umgesetzt werden sollen.

Oliver Lotz ist Tischlermeister in der vierten Generation

Uwe und Oliver Lotz bei der Arbeit in ihrer Tischlerei.

Schon seit 1936 gibt es in Lengerich die Tischlerei Hallerdei-Lotz. Seit dem Herbst 2022 hat nun Oliver Lotz seinen Meisterbrief und steht bereit, in vierter Generation den Tischlermeisterbetrieb in die nächsten Jahrzehnte zu führen.