Chöre nehmen Stellung zu Corona-Fällen

Es war ein gelungenes Konzert, das der MGV Antrup und der MGV Höste am 11. November in der Gempt-Halle veranstalteten. Hunderte Besucher erlebten das mit. Doch kurz darauf wurde bekannt, dass sich Sänger mit Corona infiziert haben. Nun berichten die Vorsitzenden der beiden Männergesangsvereins, was in den folgenden Tagen passierte und was getan wurde, um für Transparenz zu sorgen.

Am Donnerstag hat der Kreis mitgeteilt, dass es nach dem Konzert von MGV Höste und MGV Antrup am 11. November in der Gempt-Halle drei Corona-Fälle unter den Sängern gegeben hat. Zudem wurden die Besucher der Veranstaltung zu besonderer Vorsicht aufgefordert. Zuvor hatten die WN in der Sache bei der Behörde um entsprechende Informationen gebeten. Das Geschehen hat in der Folge viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, so gab es allein auf der Facebookseite des Kreises dazu über 180 Kommentare. Die Vorsitzenden der beiden Chöre, Paul Dammrose und Jürgen Lehmkühler, nehmen das, Nachfragen aus der Bevölkerung und eine Anfrage der Westfälischen Nachrichten zum Anlass für eine ausführliche Stellungnahme, die an dieser Stelle in weiten Teilen wiedergegeben wird.

Verwiesen wird zunächst darauf, dass sich die Chöre als Veranstalter im Vorfeld verpflichtet hätten, ein Hygiene-Konzept der Gempt-Halle umzusetzen. Das sei geschehen. So wird festgestellt, dass alle 35 Sänger (nicht wie es vom Kreis hieß 60 Sänger) geimpft seien. Bei der Einlasskontrolle habe es Unterstützung durch das Rote Kreuz gegeben, wer Einlass bekam, erhielt eigens ein Armbändchen. Mehrere Gäste, die das Konzert besuchen wollten, aber nicht die entsprechenden Nachweise erbringen konnten, seien abgewiesen worden. Das wird auch von anderen Besuchern sowie Hallen-Manager Michael Rottmann bestätigt, der zudem versichert, dass sich die Chöre auch darüber hinaus strikt an alle Vorgaben gehalten hätten.

Wie ging es nach dem Konzert weiter? Das führen die beiden Vorsitzenden nun chronologisch auf:

„Samstag, 13. November: Einer unserer Sänger muss sich aufgrund anderweitiger Beschwerden in die Helios-Klinik begeben. Bei der Aufnahme wird er mittels Schnelltest positiv auf Corona getestet. Wir werden gegen 17 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt. Wir vereinbaren, den PCR-Test abzuwarten. Intern werden Telefonate geführt. Unser Bestreben war es, von Anfang an offensiv mit dieser Information umzugehen. Alle Sänger werden ab 18.35 Uhr per E-Mail, Whatsapp beziehungsweise per Anruf informiert und aufgefordert, täglich einen Corona-Schnelltest durchzuführen. Bei positivem Ergebnis ist der Hausarzt zu informieren, darüber hinaus bitten die Vorstände um eine entsprechende Information. Gleiches gilt für die Partnerinnen. Für einige Sänger werden noch ad hoc Tests gekauft und zur Verfügung gestellt. Außerdem stellt ein Sänger seinen größeren Vorrat zur Verfügung, auch hiervon wird gebrauch gemacht.

Der nachhaltige Versuch, mit der Corona-Stelle beim Kreis in Kontakt zu treten, schlägt fehl. Sowohl die Telefonnummer in Steinfurt als auch die Hotline 116 117 lassen uns nicht durchkommen.

Ergänzend sprechen wir mit der Familie unseres Sängers und fordern diese auf, die Ärzte der Helios-Klinik proaktiv auf den Zusammenhang mit dem Konzert hinzuweisen. Wir werden dabei informiert, dass die Familienmitglieder noch ihren Impfnachweis an den Kreis Steinfurt senden müssen. Wir bitten ausdrücklich darum, auch in der zugesagten E-Mail einen Hinweis auf den Zusammenhang mit dem Konzert zu geben.

Sonntag, 14. November: Am späten Nachmittag erhalten wir die Information, dass ein positiver PCR-Test vorliegt. Alle Sänger werden informiert und gebeten, bei Symptomen sofort den Arzt aufzusuchen.

Montag, 15. November: Ein zweiter Sänger meldet um 8.27 Uhr einen positiven Schnelltest. Der PCR-Test beim Hausarzt bestätigt das Ergebnis. Der Hausarzt wurde ausdrücklich auf den Konzert-Zusammenhang hingewiesen.

Dienstag, 16. November: Eine Mitarbeiterin der Krisenstelle des Kreises Steinfurt ruft gegen 15 Uhr an und lässt sich die Situation schildern. Wir werden zusätzlich per E-Mail um 17.40 Uhr aufgefordert, die E-Mail-Adressen sämtlicher Sänger an diese Stelle zu senden. Dieses wird am 17. November um 18.50 Uhr erledigt.

Mittwoch, 17. November: Es kam die Aufforderung, die Daten der Sänger um weitere Angaben zu vervollständigen. Das wurde mit E-Mail vom 18. November um 9.36 Uhr erledigt.

Donnerstag, 18. November: Der Leiter des Krisenstabes, Herr Dr. Fuchs, führt ein umfangreiches Telefonat mit unserem Vorsitzenden des MGV Antrup, Paul Dammrose. Hier bestätigt er nach der Sachverhaltsdarstellung, dass wir unseren Pflichten sowohl beim Konzert als auch im Nachgang nachgekommen sind. Er kündigt an, dass der Kreis kurzfristig eine Pressemitteilung veröffentlichen wird. (. . .)

Zusammenfassend möchten wir betonen: Das Konzert fand unter strikter Einhaltung des Hygienekonzeptes und auf Grundlage der aktuellen Rechtslage statt. Auch im Nachgang zum Konzert haben wir unverzüglich und umsichtig im Rahmen des für uns Möglichen gehandelt. Die Zusammenarbeit mit dem Krisenstab gestaltete sich dabei offen und konstruktiv. Kein Sänger hatte zum Zeitpunkt des Konzerts Kenntnis von einer Corona-Infektion.

Wir bedauern sehr, dass es im Zusammenhang mit unserem Konzert zu diesem Infektionsgeschehen gekommen ist. Für die Betroffenen hoffen wir, dass sich der Krankheitsverlauf nicht schwerwiegend gestaltet und sich die Einschränkungen in diesem Zusammenhang im vertretbaren Rahmen halten. Allen Betroffenen wünschen wir eine baldige und gute Genesung.“

Nachdem die WN am Freitag beim Kreis unter anderem nachfragt hatten, warum erst am Donnerstagnachmittag eine Pressemitteilung zu dem Geschehen in Lengerich herausgegeben wurde, hieß es, dass der Krisenstab vom Infektionsgeschehen rund um das Konzert erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche – also sechs Tage nach der Veranstaltung – erfahren habe. Die Lokalredaktion hat von den Chören Einblick in den E-Mail-Verkehr mit dem Kreis erhalten. Daraus ließ sich ersehen, dass es – wie in der Darstellung der beiden Vorsitzenden ersichtlich – bereits am Dienstag E-Mail-Kontakt gab und zuvor offenbar auch telefonisch.