Transparenter und effizienter werden

Lengerich ist stark durch Migranten geprägt. Die Integration beispielsweise von Flüchtlingen und Asylbewerbern oder auch Menschen aus Ost- und Südosteuropa stellt dabei eine wichtige Aufgabe dar. Aktuell schient einiges in Bewegung zu kommen, um die Stadt dafür besser aufzustellen, die Akteure besser miteinander zu vernetzen und so effizienter und transparenter zu werden.

In Lengerich ist beim Thema Integration einiges in Bewegung

Lengerich ist vielleicht die Kommune im Kreis, die am stärksten durch Migranten geprägt ist. Vor 50 Jahren und mehr waren es die sogenannten Gastarbeiter, die kamen, oft dauerhaft blieben und Familien gründeten. Später folgten unter anderem Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber. Zuletzt rückten Menschen aus Südosteuropa und Osteuropa in den Fokus des öffentlichen Interesses, von denen viele Beschäftigung in der Fleischindustrie gefunden haben. Diese Entwicklungen führen aktuell dazu, dass das Thema Integration auf verschiedenen Ebenen aufgegriffen wird und eine neue Dynamik bekommt.

So wurde jüngst ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Rat angenommen. Zum einen wurde die Verwaltung beauftragt, langfristig eine „räumliche Anschlussperspektive“ für die Teestube Weltweit zu schaffen. Die Einrichtung an der Bahnhofstraße 52 dient vor allem Flüchtlingen als Treffpunkt. Dort war es zwischenzeitlich zu Problemen mit Schimmel gekommen. Die sind mittlerweile behoben. Zudem ist der Mietvertrag mit der Wohnungsbaugenossenschaft bis zum 31. Oktober 2024 verlängert worden. Wie es danach weitergehen wird, ist derzeit unklar. Die Verwaltung kündigte aber an, sich rechtzeitig um eine „Anschlussperspektive“ zu kümmern.

Zum anderen, so der zweite Teil des beschlossenen Grünen-Antrages, soll nun eine Prozess in Gang gesetzt werden, der das Ziel hat, die Flüchtlings- und Integrationsarbeit „gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort und dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) beziehungsweise mit dem Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) Kreis Steinfurt“ zu überprüfen und zu gestalten.

Die Verwaltung verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass im laufenden Jahr bereits mit der „strategischen Neuausrichtung der kommunalen Integrationsarbeit“ begonnen worden sei. Zurückgegriffen werde dabei auf ein bereits 2006 entwickeltes Handlungskonzept, das überarbeitet werden soll. Zur Ist-Situation stellt die Stadt fest, dass 2015/2016 im Zuge der Ankunft vieler Flüchtlinge zwei Sozialarbeiterinnen in diesem Bereich tätig geworden seien. Die Verantwortlichen verweisen weiter darauf, dass der Zuzug aus dem süd- und südosteuropäischem Raum verstärkt in den Blick genommen werde und viele Institutionen wie Kitas und Schulen, aber auch der Verein Gerechtigkeit und Würde bereits aktiv seien. Und die Verwaltung erwähnt das KI, das bereits seit ein paar Jahren in Lengerich aktiv sei und mit dem es „eine enge Zusammenarbeit“ gebe.

Zeitlich fast parallel zur Annahme des Grünen-Antrags im Rat stand im Kreistag ein weiterer Beschluss an, der sich mit dem Thema Integrationsarbeit in Lengerich befasste. Dabei geht es um die EU-Initiative React-Soe, dabei handelt es sich um ein Programm zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Menschen insbesondere aus Südosteuropa, Mittel- und Osteuropa. Ziel des Kreises ist es, daraus Mittel zu akquirieren und das Geld an den Verein Aktion Würde und Gerechtigkeit weiterzuleiten. Konkret geht es um die Finanzierung einer Stelle. Die Kreisverwaltung stellt dazu fest, dass eine Förderung die Arbeit des Vereins „um ein unverzichtbares Element ergänzen“ würde. Die Rede ist von einer „aufsuchenden und begleitenden Arbeit“, von Unterstützung für Familien, von Sprachförderung und von „der Vermittlung ,seriöser‘ Jobs durch Kontakte mit Unternehmen“.

Tätig im Bereich der Inte-grationsarbeit in Lengerich ist bereits seit fast vier Monaten Natalie Fröhlich-Primus. Seit dem 1. März ist die 46-Jährige beim Verein Lernen fördern beschäftigt, am 1. September hat sie ihren Job als sogenannte Case-Managerin für das Kommunale Integrationszentrum aufgenommen. Primär ist sie dabei Ansprechpartnerin für Migranten, die mit Fragen und Problemen zur ihr kommen. Die Vielfalt der Themen reicht vom Sprachkursus über bürokratische Hürden bis hin zur Wohnungssuche. Fröhlich-Primus will ihrer Klientel dann nicht zuletzt die für sie richtigen Ansprechpartner nennen.

Nach der Startphase sagt sie, dass sie viele Ansprechpartner inzwischen kenne, sei es etwa bei der Diakonie, der Stadt, der Ausländerbehörde oder bei Vereinen wie Aktion Würde und Gerechtigkeit. Sie sei „positiv überrascht“, wie offen und zielgerichtet die Verantwortlichen seien.

Und das dürfte bei der zweiten Aufgabe, die die Case-Managerin vor der Brust hat, von erheblicher Bedeutung sein. Sie soll und will die vorhandenen Strukturen anhand der Einzelfälle, die sie bearbeitet, analysieren. Netzwerke könnten so geschaffen, mögliche Schwachstellen oder auch Doppelstrukturen identifiziert werden. Fröhlich-Primus spricht von Automatismen, die in der Integrationsarbeit Einzug halten sollte – und das kreisweit. Das KI als Ganzes nennt als Ziele „transparentere und effizientere Integrationsprozesse“ und die Beschleunigung „der Integration in allen alltäglichen Bereichen“. Natalie Primus-Fröhlich zeigt sich für Lengerich optimistisch, dass das klappen kann. Denn die bereits vorhandenen Strukturen seien gut und der Wille bei den Verantwortlichen da,