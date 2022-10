Traum in Etappen erfüllt

Einen Traum erfüllt hat sich der Lengericher Horst Ruda. Mit dem Fahrrad ist er seit 2016 in mehreren Etappen einmal um die Ostsee gefahren. In diesem Jahr hat er seinen Traum vollendet und die letzten beiden Etappen unter die Reifen genommen.

Einmal mit dem Fahrrad um die Ostsee – nach der Lektüre eines Buches mit dem Titel „Rund um die Ostsee“, das Freunde dem passionierten Fahrrad-Urlauber geschenkt hatten, hegte Horst Ruda genau diesen Traum. Verwirklichen wollte ihn der Lengericher, der bis zum Eintritt in den Ruhestand bei W & H arbeitete, gleich nach der Pensionierung. Freilich in Etappen. Im August 2016 war es soweit. Der damals 65-Jährige sattelte seinen Drahtesel und fuhr in dreieinhalb Wochen von Travemünde nach Klaipèda, das einst Memel hieß und in Litauen liegt. Für den Rentner war die 1568 Kilometer lange Tour gewissermaßen eine Reise in die Vergangenheit seiner Familie. Sein Vater stammte aus der Nähe von Danzig, die Eltern seiner Frau aus Insterburg in der Provinz Ostpreußen. Heute heißt die Stadt Tschernjachowsk und gehört zu Russland.