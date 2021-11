Trio erbeutet Handys

Womöglich haben in Lengerich dieselben Täter an zwei aufeinander folgenden Tagen ein Handy-Geschäft heimgesucht. Beim ersten Einbruch wurden nur wertlose Mobiltelefone entwendet, beim zweiten Mal hingegen teure Geräte.

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Polizei zu einem Einsatz in der Altstadt aus.

Drei bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 5.25 Uhr in ein Handy-Geschäft in der Altstadt eingebrochen. Das vermummte Trio öffnete mit Gewalt die Eingangstür und löste dabei die Alarmanlage aus. Zielstrebig wurden anschließend mehrere wertvolle Mobiltelefone entwendet, die nach Angaben der Polizei in einem besonders gesicherten Behältnis gelagert wurden.

Kurz darauf verließen die Einbrecher den Laden mit einer größeren Tasche und liefen über einen Fußweg in Richtung Wielandstraße. Dabei beobachtete sie ein Zeuge, der, vom Auslösen des Alarms geweckt, aus dem Fenster schaute.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Einbrechern um dieselben Täter handeln könnte, die erst am Vortag die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen hatten und danach mehrere wertlose und nicht funktionstüchtige Mobiltelefone entwendeten, die anstelle von wertvollen Geräten im Verkaufsraum präsentiert werden.

Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Beamten der Wache in Lengerich entgegen (

0 54 81/93 37-45 15).