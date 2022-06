Tritte und Schläge sorgen für Prellungen und Verletzungen

Lange Zeit war schon nicht mehr so viel los in Lengerich wie am vergangenen Wochenende. Das Brunnenfest zog besonders am Samstagabend zahlreiche Menschen aus Stadt und Umgebung an. Einer der zahlreichen Feiernden war der 23-jährige Lengericher, der auf dem Rückweg nach Hause von noch unbekannten Tätern überrascht, verprügelt und bestohlen wurde (wir berichteten). Bereits am Sonntag wendete sich der junge Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist, an unsere Zeitung und schilderte die Vorkommnisse, die sich gegen 2.30 Uhr auf der Bahnhofstraße abgespielt hatten.

