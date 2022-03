Türkischstämmige Frau verunglimpft

Eine Auseinandersetzung in einem Privatgarten in Lengerich hat am Mittwoch zur Verurteilung einer 73-jährigen Rentnerin vor dem Amtsgericht Tecklenburg geführt. Die Frau wurde wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt, dabei ging es auch um ausländerfeindliche Äußerungen.

Nachdem der Hund der Angeklagten auf das Grundstück gelaufen war, rief das eine Bewohnerin auf den Plan, die sich um ihre freilaufenden Katzen Sorgen machte. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung soll die 73-Jährige die Frau und weitere hinzugeeilte Familienmitglieder nicht nur auf das Übelste beschimpft und beleidigt, sondern auch mit der Hundeleine auf das Opfer eingeschlagen haben – ohne es allerdings zu treffen. Besonders schwer wog der Vorwurf der Anklage, dass die Rentnerin nicht nur persönliche Beleidigungen weit unter der „Gürtellinie“ gerufen, sondern das Opfer auch auf Grund seiner türkischstämmigen Abstammung verunglimpft haben soll.

„Geh doch dahin zurück, wo du herkommst,“ sei noch die harmloseste Beleidigung gewesen, erklärte die junge – in Deutschland geborene – Frau im Zeugenstand. Noch Tage später sei sie in Tränen ausgebrochen, wenn sie sich an den Vorfall erinnert habe. Insgesamt schilderten vier Zeuginnen weitgehend übereinstimmend die Vorgänge aus dem vergangenen September. Obwohl sich die Darstellungen in Details unterschieden, sah der Staatsanwalt den Vorwurf als erwiesen an.

Die Angeklagte erklärte demgegenüber, niemals die ihr zur Last gelegten Beleidigungen ausgesprochen zu haben. Sie bezeichnete sich als zu Unrecht angeklagt und hatte dem im Vorfeld der Verhandlung vom Gericht verhängten Strafbefehl widersprochen. Deshalb war am Mittwoch der Termin notwendig geworden. Der Erlass eines Strafbefehls kommt dann in Betracht, wenn es sich um geringere Vergehen handelt und Staatsanwaltschaft und Gericht eine Hauptverhandlung eigentlich für nicht notwendig erachten.

Nach der Beweisaufnahme machte der Richter deutlich, dass die Aussagen der Zeuginnen als schlüssig und glaubhaft angesehen würden, und er bat Staatsanwalt und Verteidiger zu einem Beratungsgespräch. Seine Überlegung war, so der Richter, ob die Angeklagte – allein schon um die Kosten gering zu halten – überzeugt werden könne, den Widerspruch zurückzunehmen und den Strafbefehl zu akzeptieren.

Damit wiederum war der Staatsanwalt nicht einverstanden, strebte er doch nun – nach Lage der Beweise – eine härtere Verurteilung der Frau an. Da nützte es auch nicht, dass der Verteidiger in letzter Minute eine Entlastungszeugin präsentierte, die Hund und Besitzerin ein gutes Leumundszeugnis ausstellte.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte die Rentnerin zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Sie hat darüber hinaus die Kosten des Verfahrens zu tragen. Nach der Überzeugung des Gerichts trug sich die Tat genauso zu, wie die Zeuginnen sie geschildert hatten. „Als Sie aufgefordert wurden, das Privatgrundstück zu verlassen, hätten Sie gehen müssen,“ wandte sich der Richter an die Rentnerin. Es sei nicht zu akzeptieren oder zu verharmlosen, wenn Menschen, die hier leben, auf Grund ihrer Herkunft beleidigt würden: „Da müssen wir sehr genau hinschauen.“