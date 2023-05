Übergriff oder „Missverständnis“?

Das Amtsgericht Tecklenburg hat einen Emsdettener der sexuellen Belästigung für schuldig gesprochen. Der Mann soll in Lengerich versucht haben, eine Arbeitskollegin zu küssen. Zudem, so die Überzeugung des Gerichts, hat er ihr ans Gesäß gefasst.

Schwere Vorwürfe hat am Mittwoch die Staatsanwältin vor dem Amtsgericht Tecklenburg gegen einen 60-jährigen Mann aus Emsdetten erhoben. Er soll im Juli vergangenen Jahres in Lengerich eine Arbeitskollegin sexuell belästigt haben. Er habe, so die Geschädigte im Zeugenstand, bei einer Umarmung versucht, sie zu küssen und ihr an den Po gegriffen. Der Angeklagte bestritt die Tatvorwürfe rundweg und sprach von einem unglücklichen Missverständnis.