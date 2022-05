Das Grauen kam immer näher

Das Leben von Großmutter Oksana Zhdanova, Mutter Juliia Zhadko und und Sohn Oleksandr steht Kopf. Seit Wochen. Sie gehören zu den Hunderttausenden Ukrainern, die vor dem Krieg in der Heimat nach Deutschland geflohen sind. Ein Zufall hat sie nach Lengerich geführt. Dank Rafael Tairow haben sie eine Unterkunft.

MEHR ZUM THEMA Newsblog: Krieg in der Ukraine Scholz verteidigt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Der 45-Jährige wurde um Hilfe gebeten und konnte den beiden Frauen und dem Jungen ein Zimmer zur Verfügung stellen. Das ist keine Dauerlösung, das wissen alle. Und deshalb hoffen sie darauf, dass sich eine andere Möglichkeit bietet. Eine kleine Wohnung, in der sie zur Ruhe kommen können, das ist der Wunsch der Familie.

Tod und Zerstörung

Für das Trio war der Abschied aus Browary, einer Stadt, die direkt an Kiew grenzt, bereits die zweite Flucht. Nachdem 2014 Kämpfe im Osten der Ukraine ausgebrochen waren, verließen sie Donezk, um sich in Sicherheit zu bringen. Zuletzt ging Oleksandr in die zweite Klasse, seine Mutter studierte Personalmanagement, Oma Oksana Zhdanova war Maschinenführerin.

Als die Russen in der Ukraine einmarschierten, erzählen die beiden Frauen, hätten sie sich zunächst bei der Armee beworben. Sie wollten irgendwie helfen, Molotow-Cocktails herstellen oder das medizinische Fachpersonal unterstützen. Doch rasch kamen Bomben, Raketen und Granaten näher an ihr Zuhause. Als sie die erste Explosion gehört habe, erzählt die 28-jährige Juliia Zhadko, habe sie auf einem Balkon gestanden und erschrocken geschrien: „Es ist Krieg, es ist Krieg!“ Viele andere Menschen hätten das da noch gar nicht realisiert, hätten geglaubt, dass ein Auto oder Lkw den lauten Knall verursacht habe. Doch Juliia Zhadko kannte die Geräusche, kannte Tod und Zerstörung schon aus Donezk. Und deshalb, sagt sie, habe sie auch damit gerechnet, dass Russland angreift. Statt das eigene Militär zu unterstützen, ging es nun primär darum, das eigene Leben zu schützen. Vor allem das von Oleksandr.

Koffer gepackt und Straßenbahn bestiegen

Der erste Schritt: Großmutter, Tochter und Enkel zogen zusammen. Die kleine, gemeinsame Wohnung hätten sie dann kaum noch verlassen. Schulunterricht habe es ohnehin nicht mehr gegeben. Einkaufen oder der Gang zur Apotheke sei so selten wie möglich angetreten worden, zu groß die Angst, dass etwas passieren könnte. Direkt beschossen worden sei Browary nicht, berichten die Flüchtlinge.

Doch Kiew, Irpin und Butscha sind nah. Immer wieder hätten die Sirenen geheult, immer wieder hätten sich die Frauen abgewechselt, um nachts Wache zu halten, immer wieder seien sie in den Keller des Hauses gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Von Freunden und Verwandten hätten sie bei Telefonaten erfahren, dass russische Soldaten in den Vororten von Kiew Männer erschießen, Frauen vergewaltigen und plündern, dass Tote auf den Straßen liegen und viele zivile Gebäude zerstört wurden.

Als im Garten hinter dem Haus ein Blindgänger oder Teile einer Rakete – die Frauen wissen es nicht genau – heruntergekommen seien, sei schnell der Entschluss zur Flucht gefasst worden, aus Sorge um das Kind, wie Oksana Zhdanova und Juliia Zhadko betonen. Es war der 7. März. Schnell habe man einen kleinen Koffer gepackt, dann eine Straßenbahn nach Kiew bestiegen.

Wo das Trio seine Zukunft sieht?

Über die Hauptstadt, Lwiw und Breslau ging es in den nächsten Tagen zunächst nach Berlin. Überall hätten ihnen Menschen geholfen, Unterkunft angeboten, Lebensmittel gegeben, erzählen die Frauen. Eigentlich sei der Plan in Berlin gewesen, dort erst einmal zu bleiben. Doch dann meldete sich eine Freundin von Juliia Zhadko, die kurz zuvor aus Browary geflüchtet war, übers Handy aus Lengerich. Und so viel der Entschluss, weiter in die unbekannte Stadt am Teuto zu reisen.

Nun versuchen sie, sich so gut es eben geht einzuleben. Oleksandr besucht die Grundschule in Intrup. Aber es sei für ihn selbstverständlich nicht leicht mit der fremden Sprache, sagt seine Mutter. Juliia Zhadko ist es gleichwohl ein Herzensanliegen, sich bei den Lehrkräften für die gute Aufnahme zu bedanken, und für all die andere Unterstützung, die sie, ihr Sohn und ihre Mutter in Lengerich erfahren. Sie habe geweint, so überrascht sei sie von der Warmherzigkeit der Menschen hier gewesen.

Wo das Trio seine Zukunft sieht? Oksana Zhdanova und Juliia Zhadko sind sich einig. Am liebsten würden sie so schnell wie möglich zurück, doch nur wenn Friede herrsche und die russische Armee nicht mehr im Land sei. Komme es anders, werde wohl Deutschland ihr neues Zuhause.

Wer Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitstellen möchte, kann sich an Maike Dohe vom Fachdienst Soziales der Stadt wenden (0 54 81/33 220, E-Mail m.dohe@lengerich.de).