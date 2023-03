Ukrainerin will Geflüchteten helfen

Alina Vornik lächelt sanft. Die geflohene Ukrainerin fühlt sich wohl. „in Lengerich ist es so schön ruhig“, sagt die 20-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Jetzt wird die Marketing-Studentin in Lengerich ihren ersten Film drehen.

Die Ukrainerin Alina Vornik bespricht mit Dozentin Diana Tyutina (l.) und VHS-Direktorin Angelika Weide (r.) die letzten Details ihres Drehbuchs, bevor am Samstag in der VHS Lengerich ihr erster Film gedreht wird.

Mit ihrer Familie ist Alina Vornik vor dem russischen Angriffskrieg aus dem eigenen Haus in Odessa geflohen. „Erst haben wir es nicht geglaubt, als wir die ersten Kriegsbilder im Fernsehen sahen, und wollten erstmal abwarten. Nach ein paar Tagen war klar, dass es nicht aufhört. Mit meiner Familie flüchteten wir dann. Für meinen Vater war es sehr schwer", erinnert sich Alina Vornik. „Wir flohen mit dem Bus über Moldawien und Rumänien nach Düsseldorf. Über Dorsten kamen wir dann nach Lengerich.“ Das war vor knapp einem Jahr.

Mittlerweile fühlt sich Alina in Lengerich angekommen. „Wir kamen damals mit großen Sorgen hier an, wie es wohl für uns weitergeht. Mittlerweile kommt unsere Familie ein bisschen zur Ruhe.“ Ein schönes Erlebnis für die junge Frau war der Weihnachtsmarkt. „So etwas gibt es bei uns in der Ukraine nicht.“ Und Alina ist fleißig. Im Interview versteht sie manch deutsche Frage und kann einiges bereits auf Deutsch beantworten.

Aus einer Idee für das Studium wird ein Marketing-Film

Von Lengerich aus setzt die 20-Jährige ihr in Odessa begonnenes Marketing-Studium an der dortigen Nationalen Wirtschaftsuniversität fort. Das geht ganz gut online. Ihr Ziel ist klar: Sie will ihren Bachelor machen. Dazu braucht sie ein Praktikum. Und da kommt die VHS Lengerich ins Spiel. Für Alina, wie für alle anderen geflüchteten Menschen, ist die Volkshochschule ein wichtiger Ort, da hier die Integrationskurse stattfinden. Auch Alina besucht dort seit September einen Sprachkurs. Und in ihr reifte im Laufe der Zeit die Idee, die dortigen Erfahrungen mit ihrem Marketing-Studium zu verbinden.

Alina Vornik wird dazu am kommenden Samstag in den Räumen der VHS einen Kurzfilm drehen, konkret ist es ein Erklärvideo (neudeutsch: Tutorial) für Menschen, die an einem Integrations- beziehungsweise Sprachkurs an der VHS teilnehmen wollen. „Sehr viele Menschen wollen Deutsch lernen, haben viele Fragen und kommen zu uns ohne einen Termin“, erläutert Diana Tyutina den Hintergrund. Die gebürtige Russin ist bei der VHS für die Sprachkurse zuständig.

Video-Tutorial soll Zugänge erleichtern

„Um alle Betroffenen gut und schnell zu erreichen, brauchen wir daher dringend ein Erklärvideo“, sagt Angelika Weide. Die Direktorin der VHS Lengerich freut sich sehr, dass Alina diesen Wunsch nun in die Tat umsetzt. Seit vier Wochen arbeitet die ukrainische Studentin an dem Drehbuch für den Film und hat dazu viel recherchiert. Auch alle Texte schreibt sie selbst. Es geht darum, in Spielszenen zu erläutern, welche Unterlagen man braucht, was Integrationskurse sind und wie man sich anmeldet, wie man an eine Förderung kommt und vieles mehr. Um gut und einfach Fuß fassen zu können. Aber es geht auch um zwischenmenschliche Begegnungen. „Ich habe in meiner Sprachgruppe tolle Menschen kennengelernt.“

„ Es wird einen QR-Code geben, mit dem man sich den Film runterladen kann. “ Angelika Weide

Alina erfährt inner- und außerhalb der VHS eine große Hilfsbereitschaft. Der 16-jährige Mika Klinke, Schüler am Hannah-Arendt-Gymnasium, wird die Filmkamera bedienen. „Es wird einen QR-Code geben, mit dem man sich den Film ganz einfach auf das eigene Handy runterladen kann“, kündigt Angelika Weide an.

Plan A und Plan B

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird der Film mehrsprachig sein. Er soll zudem an die Sozialämter und Jobcenter weitergeleitet werden. „Auch der Landesverband der Volkshochschulen ist schon ganz neugierig auf den Film“, sagt Weide. Die junge Filmemacherin Alina Vornik schaut zweigeteilt in die Zukunft. Plan A sei nach Kriegsende eine Rückkehr in die Ukraine. „Plan B ist es, in Deutschland im Marketingbereich arbeiten zu können.“