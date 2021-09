Umweltministerium: Vorerst kein Abschuss der kompletten Mufflon-Herde

Im Grenzbereich zwischen Lengerich und Lienen wird es an den Teutohängen weiter Mufflons geben – zumindest vorerst. Diese Nachricht aus dem Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz darf vor allem Hans Butterhof als Erfolg verbuchen. War er es doch, der nach einem Bericht in den WN aktiv geworden war und per Online-Petition zur Rettung der Wildschafherde aufgerufen hatte. Anlass war eine Aussage der Unteren Jagdbehörde, die den Totalabschuss der Tiere ankündigte.

