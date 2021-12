Umzug läuft wie am Schnürchen

Bildschirme, Tastaturen und Computermäuse beinhalten die Kisten, neben denen Klaus Pinke, Leiter der Polizeiwache Lengerich und Leiter der Wache am FMO, hier steht. Aufkleber auf den Kisten zeigen an, an welchem Arbeitsplatz die Geräte aufzustellen sind.Die Polizei hat eigene IT-Techniker.„Sensible Dinge“ transportierten Regierungsangestellte Christina Reinker, unter anderem zuständig für die Asservatenkammer, und ihre Kollegen auch schon mal per Wäschekorb. Das neue Polizeigebäude an der Bahnhofstraße 105 ist am Mittwochmorgen bezogen worden.

Foto: Joke Brocker