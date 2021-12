Umzug läuft wie am Schnürchen

Die Polizei hat am Mittwoch ihr neues Domizil an der Bahnhofstraße 105 in Beschlag genommen. Der generalstabsmäßig geplante Umzug verlief wie am Schnürchen. Einen Gewahrsam gibt es im neuen Gebäude übrigens nicht mehr. „Übernachtungsgäste“ werden in benachbarten Polizeiwachen „einquartiert“.

Bildschirme, Tastaturen und Computermäuse beinhalten die Kisten, neben denen Klaus Pinke, Leiter der Polizeiwache Lengerich und Leiter der Wache am FMO, hier steht. Aufkleber auf den Kisten zeigen an, an welchem Arbeitsplatz die Geräte aufzustellen sind.Die Polizei hat eigene IT-Techniker.„Sensible Dinge“ transportierten Regierungsangestellte Christina Reinker, unter anderem zuständig für die Asservatenkammer, und ihre Kollegen auch schon mal per Wäschekorb. Das neue Polizeigebäude an der Bahnhofstraße 105 ist am Mittwochmorgen bezogen worden.

Geradezu generalstabsmäßig geplant worden ist der Umzug der Polizeiwache vom alten Standort an der Bahnhofstraße 89 an die neue Adresse. Dank der guten Vorbereitung lief der Einzug in das von der Firma Sideka Projektmanagement geplante Gebäude an der Bahnhofstraße 105 am Mittwoch wie am Schnürchen. Das funkelnagelneue Mobiliar, bestehend aus Regalen, Schreibtisch-Sesseln und ausnahmslos höhenverstellbaren Schreibtischen, transportierte ein Umzugsunternehmen.

Doch ähnlich wie Privatleute, die das kostbare Familiensilber nur ungern Dritten überlassen und es daher selbst in die neue Behausung schaffen, kümmerten sich die Polizeibeamten höchstpersönlich um den Transport „sensibler Dinge“, wie Klaus Pinke, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Wache, es formulierte. Maschinenpistolen und Wäschekorbweise andere Waffen, Beweismittel, die sofort im Asservaten-Raum eingeschlossen wurden, sowie Aktenordner schleppten einige Beamtinnen und Beamte selbst in die neuen Räume, während Kollegen in der alten Wache die Stellung hielten. Auch die Streifenkollegen seien selbstverständlich unterwegs, versicherte Pinke, dass die Sicherheit der Bevölkerung trotz Umzugs gewährleistet sei.

Hinter dem ein wenig an das Mobiliar des Tagesschau-Studios erinnernden futuristischen Wachtresen und in einem mit Technik-Schränken vollgestopften Raum im Obergeschoss wuselten am Mittwochmorgen zehn IT-Fachkräfte der Kreispolizeibehörde Steinfurt. Sie hatten sich seit Monaten auf den Umzugstag vorbereitet und zeigten sich zuversichtlich, dass im Laufe des Tages sämtliche Computer und Telefone an den Arbeitsplätzen funktionieren würden.

Auch wenn die Lengericher Polizeiwache vor 43 Jahren als die kreisweit modernste galt, war sie doch ganz schön in die Jahre gekommen und entsprach schon lange nicht mehr den heute üblichen Standards.

Viel großzügiger geschnitten seien dagegen die neuen Räume, freute sich Klaus Pinke über deutlich mehr Platz im Wachbereich und in den Büros. Endlich gebe es auch eine Behindertentoilette, einen geräumigen Sanitärbereich mit Duschen, der sich – anders als am alten Standort, wo Duschen und Umkleiden sich auf Erdgeschoss und Keller verteilten – direkt an die großzügigen Umkleideräume anschließt.

Dass es im Gebäude einen Aufzug gibt, werden künftig vor allem Gehbehinderte zu schätzen wissen, wenn sie beispielsweise die Räume der Kriminalpolizei aufsuchen möchten, die sich in der ersten Etage befinden. Sehbehinderten Menschen weist eine Blindenspur, die auf der Bahnhofstraße beginnt und jenseits der gläsernen Tür des Polizeireviers fortgeführt wird, den Weg.

Besonders gut gefällt Klaus Pinke der Multifunktionsraum, der für Besprechungen bei größeren Einsatzlagen bis zu 40 Beamten viel Platz bietet und sich durch eine Trennwand in zwei kleinere Räume teilen lässt. Riesige Bildschirme an den Wänden ersetzen hier die Beamer von einst.

„Der Innenminister hat viel für die Polizei getan“, bemerkte Pinke, während er den Blick durch den riesigen Raum schweifen ließ. Das gelte im Übrigen auch für das Polizei-Equipment. Herbert Reul (CDU) sei es zu verdanken, dass Polizeibeamte mittlerweile auch über Smartphones verfügen, die es ihnen erlauben, während des Streifendienstes Daten abzufragen, Online-Formulare zu befüllen oder schon einmal eine Anzeige zu schreiben.

Ähnlich wie im Wachbereich, zu dem ein großer Sozialraum gehört, befindet sich auch neben dem Multifunktionsraum eine große Küche. Einen Gewahrsam gibt es im neuen Gebäude übrigens nicht. „Übernachtungsgäste“ werden in benachbarten Polizeiwachen, etwa in Ibbenbüren, „einquartiert“.

Der neue Standort der Wache ist nach Ansicht Pinkes optimal. Die Einsatzfahrzeuge parkten im Innenhof und könnten von hier aus in alle Richtungen fahren. Am alten Standort sei das anders gewesen. Aufgrund der Einbahnstraßen-Situation hätten die Einsatzkräfte immer erst in Richtung Rahe- oder Bogenstraße fahren müssen und dadurch Zeit verloren.

Die offizielle Schlüsselübergabe, zu der auch der Innenminister in Lengerich erwartet wird, ist für März geplant.