Unangemeldet durch die Stadt gezogen

Trotz neuer Corona-Schutzverordnung in NRW sind die sogenannten „Spaziergänge“, mit denen auch in Lengerich Menschen ihrem Protest gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und die Corona-Politik Ausdruck verleihen wollen, wohl auch weiterhin zulässig. Der Kreis Steinfurt verweist in diesem Zusammenhang auf das Grundgesetz.

Etwa 80 Personen nahmen nach Angaben der Polizei am Montagabend in Lengerich an dem Gang durch die Stadt teil.

In Lengerich haben sich am Montagabend zum dritten Mal Menschen zu einem „Spaziergang“ getroffen, um auf diese Weise ihren Protest gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und die Corona-Politik kundzutun. Nach Angaben der Polizei nahmen in der Spitze 80 Personen daran teil.

Johannes Tiltmann, Sprecher der Kreispolizeibehörde, teilte mit, dass alles ruhig und ohne Zwischenfälle abgelaufen sei. Es seien keine Transparente gezeigt oder Fackeln getragen worden, und es habe auch keine Reden oder Ähnliches gegeben. Nachdem ein Rundkurs durch die Stadt abgelaufen worden sei, habe sich die Menge aufgelöst.

Bereits an den beiden Montagen zuvor hat es derlei Veranstaltungen in Lengerich gegeben. Treff- und Startpunkt der Teilnehmer war bislang immer an der Stadtkirche. Zur Teilnahme aufgerufen wird über entsprechende Onlinedienste. Allein am Montag sollte es in der Region sieben „Spaziergänge“ geben. In Osnabrück unterband die Polizei das Treffen laut Berichterstattung der Neuen Osnabrücker Zeitung – wie auch schon einmal zuvor.

Mit Blick auf die seit Dienstag geltende neue Corona-Schutzverordnung in NRW stellt der Kreis auf Anfrage der WN fest, dass derartige Versammlungen weiter zugelassen werden sollen. Sie würden nach Paragraf 8 des Grundgesetzes eingeordnet. In dem heißt es: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.“

Demnach sei eine Erlaubnis durch die Polizei nicht erforderlich, eine Anmeldung allerdings schon – es sei denn, es würde sich um eine sogenannte Spontanversammlung handeln. Das sei in Lengerich nicht der Fall. „Die reine Nichtanmeldung führt aber nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes trotz allem nicht automatisch zu einer Auflösung oder einem Verbot einer Versammlung. Dazu müssen weitere Faktoren treten, insbesondere die unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das ist hier, auch nach entsprechender Verhältnismäßigkeitsprüfung, regelmäßig nicht der Fall“, so die Kreisverwaltung. Allerdings könne die Polizei angemessene Auflagen erteilen und auch einzelne Personen von der Versammlung ausschließen, sofern diese „gröblich stören“. Zudem stimme sich die Polizei mit den jeweiligen Kommunalverwaltungen wegen der Versammlungen eng ab.