Unbefristeter Kalkabbau "hat verheerende Folgen"

Mit Dr. Jan-Niclas Gesenhues von den Grünen übt nun auch ein Bundestagsabgeordneter Kritik an der Dyckerhoff-Entscheidung der Bezirksregierung. Die Behörde hatte am Dienstag, wie berichtet, den Antrag des Unternehmens genehmigt, in einem Teilbereich des Steinbruchs in Hohne die bestehende Befristung für den Kalkabbau aufzuheben. Parallel läuft noch der Antrag auf Entfristung für den Steinbruch Lienen-Höste, wo die Genehmigung nach heutigem Stand ebenfalls 2027 auslaufen würde.

„Dieser unbefristete Abbau hat verheerende Folgen für Mensch und Natur. Die Entscheidung schadet der Tierwelt, der Lebensqualität der Anwohner und der Aufenthaltsqualität im Teuto. Auch ist der weitere Abbau ein heftiger Eingriff in den Wasserhaushalt, und die Verarbeitung des Kalks ist zudem massiv klimaschädlich“, kommentiert Gesenhues das Vorgehen der Bezirksregierung.

Der Parlamentarier führt weiter an, dass bei Dyckerhoff nach Angaben des Unternehmens durch den Betrieb der Kalkverarbeitung derzeit circa 1,1 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr entstünden. „Und das nun zeitlich unbefristet.“ Neben allen vorgenannten massiven Auswirkungen bedeute der Kalkabbau zudem den unwiederbringlichen Verlust eines Teils des FFH-Naturschutzgebiets „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“. Eine mögliche Regeneration der Pflanzen- und Tierwelt im jetzigen Abgrabungsbereich werde auf unbestimmte Zeit verhindert.

„Ich wünsche mir bei solchen Entscheidungen mehr Weitsicht“, so Gesenhues. „Mir geht es darum, die Region lebenswert zu halten und Jobs zu schaffen, die auf Dauer sicher und nachhaltig sind.“ Dazu bräuchte es jetzt ein gemeinsames Vorgehen der Gemeinden, des Kreis, der Bezirksregierung und des Unternehmens.

Ungeklärte Fragen

Zu einem anderen Dyckerhoff-Vorhaben, dem geplanten Tunnel zwischen Höste und Hohne, hat in dieser Woche zudem die Kreistagsfraktion der Grünen eine Reihe von Fragen an die Kreisverwaltung gestellt. Unter anderem möchte man wissen, welche Auswirkungen das Projekt auf die Hydrologie und auch das Ökosystem Wald hat, inwieweit Baumbestand von dieser Baumaßnahme betroffen ist und auf welcher Grundlage die Kreisverwaltung zu dem Schluss komme, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Realisierung des Vorhabens vorliegt. Antworten gab es zunächst keine, da benötigte Gutachten wie beispielsweise eine FFH-Verträglichkeitsprüfung noch nicht vorlägen, so der Kreis.