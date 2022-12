Und dann kommt das Meer in Sicht

„Im März 2023 bieten wir zwei Lesungen für Erwachsene und zwei Lesungen für Kinder ab acht Jahren an. Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Karten für die beiden Erwachsenenlesungen schnell vergriffen sein werden“, kündigt Carmen Altevogt von der Sparkassenstiftung in einem Ausblick auf die Veranstaltungen des Kulturforums im Frühjahr an.

