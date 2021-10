Und plötzlich in Lengerich

Ab 1961 kamen Hunderttausende sogenannte „Gastarbeiter“ aus der Türkei nach Deutschland. Ein Anwerbeabkommen lieferte dafür die Grundlage. Die Lengericherin Nilufen Avci erzählt, wie sie als junge Frau das Leben in der Fremde erlebte.

Nilufen Avci mit einem Bild ihre verstorbenen Mannes. Hakki Avci kam 1961 nach Deutschland. In dem Jahr wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei geschlossen.

Es ist schwer, sich vorzustellen, was ein 17-jähriges Mädchen denkt und fühlt, wenn es Heimat und Familie verlässt, um in einem ihr völlig unbekannten Land ein neues Leben zu beginnen. Nilufen Avci hat genau das erlebt – und gibt offen Einblick, wie es war, als sie 1965 direkt nach der Heirat mit ihrem Mann Hakki von Ankara nach Lengerich ging. Der war bereits 1961 nach Almanya gekommen. Es war das Jahr, in dem zwischen beiden Ländern das sogenannte Anwerbeabkommen vereinbart wurde, das den Weg ebnete für rund 870 000 sogenannte Gastarbeiter. Heute vor 60 Jahren wurde es abgeschlossen.