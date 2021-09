Unglaubwürdige Entlastungszeugen

Obwohl er die Tat bestritten hat und auch einige Zeugen zu seinen Gunsten aussagten, ist ein ein 25-Jährigen Lengericher wegen Körperverletzung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tecklenburg war am Ende der Verhandlung überzeugt, dass der Mann einem Radfahrer einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hat.

Ein ausgestreckter Mittelfinger und eine Faust haben am Mittwoch die Hauptrolle in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Tecklenburg gespielt. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Lengerich war angeklagt, einem Radfahrer ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Nach den Ausführungen der Staatsanwaltschaft war der Radfahrer Ende Februar diesen Jahres zusammen mit einem Arbeitskollegen auf der Bodelschwinghstraße unterwegs. Ob die beiden Männer nebeneinander gefahren sind, konnte die Beweisaufnahme nicht klären. Sicher ist, dass sich der Autofahrer durch die Fahrweise provoziert fühlte. Nachdem er durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht hatte, überholte er den Radfahrer, schnitt ihm den Weg ab, stieg aus und schlug zu.

Der Angeklagte bestritt vor Gericht, das Opfer geschlagen zuhaben: „Ich habe ihn nur weggeschubst.“ Als Grund für seinen Ausraster führte er an, dass der Radfahrer ihm vor, während und nach dem Überholvorgang den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt habe. Das Opfer bestritt das, er habe lediglich mit dem Zeigefinger auf den gefährlichen Überholvorgang aufmerksam machen wollen.

Neun Zeugen hatte das Gericht geladen, um den Vorfall aufzuklären. Aber die Vernehmungen gerieten zu einem endlosen Disput zwischen dem Angeklagten und seiner Verteidigerin auf der einen und dem Anwalt des Opfers auf der anderen Seite. Letzterer war dabei, um den Anspruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld schon in dem Strafverfahren zu erstreiten.

Während eine unbeteiligte Zeugin, die den Vorfall vom Parkplatz eines nahen Supermarktes beobachtet hatte, die Version der beiden Radfahrer bestätigte, wiederholte der Bruder des Angeklagten, der Beifahrer im Auto war, fast wörtlich die Aussage des Angeklagten. Eine weitere Zeugin, die angab hinter dem Auto des Täters gefahren zu sein, stützte diese Version – und traf auf Skepsis.

Der Richter ermahnte die Frau eindringlich: „Sie müssen vor Gericht die Wahrheit sagen.“ Und er wies darauf hin, dass eine Falschaussage mit einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr geahndet würde. Die Belehrung erfolgte nicht ohne Grund, handelte es sich bei der Zeugin doch um die Lebensgefährtin des Bruders des Angeklagten. Sie gab an, zufällig auf dem Weg zum Einkauf am Ort des Geschehens gewesen zu sein – wobei keiner der anderen Zeugen die Frau oder ihr Fahrzeug bemerkt hatte. Sichtlich aufgebracht stellte der Richter fest: „Natürlich gibt es Zufälle, aber sie sind immer da, wo eine entlastende Zeugin benötigt wird.“ Dabei bezog er sich offenbar auf ein wenige Wochen zurückliegendes Verfahren, in dem die Frau ebenfalls als Entlastungszeugin aufgetreten war.

Den Antrag der Verteidigung auf Vertagung der Verhandlung, um den Vater des Angeklagten in den Zeugenstand rufen zu können, lehnte der Richter schließlich mit der Begründung ab, dessen Aussage wäre für das Verfahren unbedeutend.

Beim Urteil folgte der Richter zum einen den Aussagen der nicht direkt in das Geschehen involvierten Zeugen und zum anderen weitgehend der Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige wurde zu 1600 Euro Geldstrafe und einem Fahrverbot von drei Monaten verurteilt. Zudem muss er 250 Euro Schmerzensgeld an den Radfahrer zahlen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.