Unseriöse Anrufe am Werk

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen offenbar mehrfach am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke Lengerich ausgegeben und nach Kundendaten gefragt. Das berichtet der kommunale Energieversorger und beruft sich auf Rückmeldungen von Bürgern.

Wiederholt haben sich in den vergangenen Tagen verunsicherte Bürgerinnen und Bürger bei den Stadtwerken Lengerich (SWL) gemeldet. Sie berichteten laut Pressemitteilung von Anrufern, die sich als Vertreter der Stadtwerke ausgaben und sensible Vertragsdaten wie Kunden- und Zählernummer erfragen wollten. Mit den Daten leiten die Anrufer in der Regel einen ungewollten Wechsel des Strom- oder Gasanbieters ein, so die SWL.

Die Stadtwerke betonen, dass sie Kunden nicht aktiv zur Vertragsanbahnung anrufen. Vielmehr werde auf eine persönliche Beratung vor Ort beim Kunden oder in einem der Kundencenter gesetzt. Bei diesen Terminen weisen sich die SWL-Mitarbeitenden auch aus.

Die SWL raten, keine Vertragsdaten am Telefon zu nennen. Zur Rückverfolgung unseriöser Anbieter sollte die angezeigte Rufnummer notiert werden. Wer unsicher ist, ob ein Anrufer wirklich von den Stadtwerken Lengerich kommt, sollte das Gespräch beenden und sich an den SWL-Kundenservice (

0 54 81/80 05-22 222) wenden. Sollte es zu einem unerwünschten Vertragsabschluss gekommen sein, haben Betroffene ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Auch dabei steht den Betroffenen das Kundencenter für Rückfragen zur Verfügung.